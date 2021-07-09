Где находится самая первая советская хрущевка и почему ее не будут сносить

В конце 1950-х простые и быстровозводимые пятиэтажки, получившие впоследствии прозвище «хрущевки», называли домами будущего. В глазах архитекторов, да и первых жильцов, это было прогрессивно, современно, удобно. Теперь же эти здания уходят в прошлое вслед за канувшей в лету хрущевской эпохой. Но вот что удивительно: несмотря на активно начавшуюся программу реновации, в Москве, недалеко от метро «Академическая», еще сохранилась самая первая в стране хрущевка.
Малоэтажка в 9-м квартале Новых Черемушек (сейчас он относится к Академическому району Москвы), получившая адрес «улица Гримау, д.16», была первым, экспериментальным домом будущего «полигона» жилых зданий нового типа. Их возводили в рамках судьбоносного для советского градостроительства постановления Совета министров СССР «Об устранении излишеств в архитектуре». Проект экспериментального квартала и, в частности, этого дома разрабатывала команда архитекторов под руководством Натана Остермана.
Застройка Новых Черемушек. Середина 1950-х./ Фото:pastvu.com
Все образцы – в одном квартале
В 9-м квартале было почти одновременно возведено сразу несколько типов домов – и блочные, и панельные, и кирпичные. Не только материал, но даже планировка у них отличалась, однако все они были похожи друг на друга лаконичностью и простотой.
В экспериментальном квартале специально построили дома разных типов.
Впоследствии на основе этих «разноформатных» домов архитекторы разработали серии пятиэтажек (очень хорошо всем нам известные), но не копируя первые, пробные здания, а усовершенствовав их. Например, дом на Гримау, 16 считается прототипом серий II-07 и 1-510. Только этажей у самой первой хрущевки только четыре (пятый этаж к домам нового типа архитекторы решили добавить уже позднее, дорабатывая свой проект).
Первая советская хрущевка - на заднем плане. Фото:oldmos.ru
После того как в 1957 году первая хрущевка, как и ее дома-соседи, приняла новоселов, владельцы квартир на целый год стали для архитекторов по сути подопытными кроликами. Градостроители наблюдали за жизнью и бытом вселившихся в дома москвичей, уточняя, в чем они испытывают неудобство, чтобы выбрать самые удачные проекты домов. В число зданий, ставших прообразами будущих типовых малоэтажек, как уже было сказано, вошел в первую очередь дом на Гримау, 16.
Дом на улице Гримау в наше время (съемка 2013 г.). /Фото:wikimapia.org
Здешние квартиры считали хоромами
Историческое здание в Новых Черемушках – это типичная панельная хрущевка со стандартными параметрами квартир: кухня – площадью чуть меньше пяти метров, потолки высотой 2,6 м , санузел – совмещенный.
Одним из главных принципов нового проекта многоквартирного жилья для советских граждан была экономия (финансовых затрат, используемого материала, жилого пространства и т.д.). Поэтому небольшая высота потолков в этом доме и последующих возводимых пятиэтажках не случайна. Считалось, что подняться пешком на последний этаж в таком доме советскому гражданину не составит труда (не то что в «сталинках» с их огромными лестничными пролетами!), а значит, необходимость делать в таких домах лифты отпадает сама собой.
Дома нового типа, ставшие впоследствии массовой застройкой, проектировали, исходя из принципов максимальной экономии./Фото:softmixer.com
Первыми жильцами экспериментального дома были москвичи, переселенные сюда из центра и нуждавшиеся в улучшении жилищных условий. Например, в числе прочих здесь получили квартиры многодетные семьи из Таганского района, прежде ютившиеся в комнатушках подвальных и цокольных этажей. Квартиры в новом доме казались им настоящими хоромами, так что переезду они были рады, даже несмотря на удаленность Новых Черемушек от центра. Ощущение праздника и величия добавлял большой шикарный фонтан, построенный напротив дома.
Первые жильцы 9-го квартала Новых Черемушек были очень довольны новым районом.
В новом и пока еще пустынном квартале первые жильцы сразу посадили много плодовых деревьев и кустарников. Через 5-10 лет район зазеленел. Можно было выйти из дома и собирать рябину, яблоки, сливу, смородину. Увы, в последние годы старые деревья стали болеть и вымирать, ведь экология города теперь отличается от той, что была 50-60 лет назад.
Старожилы утверждают, что полвека назад в районе было еще зеленее. /Фото:wikimapia.org
Снос дому пока не грозит
Несмотря на то, что дом на Гримау выглядит не очень презентабельно, да еще и выстроен самым первым из хрущевок, городские власти приняли решение его не сносить.
Панельный дом нуждается в ремонте. /Фото:rg.ru
Во-первых, он представляет собой историческую и архитектурную ценность – все-таки память о целой эпохе в градостроении. Во-вторых, аварийным и непригодным для проживания эксперты его не признали. В ближайшие годы в здании будет проведен серьезный капремонт.
Эту обычную на вид панельку хотят отремонтировать и сохранить как память для потомков. /Фото:the-village.ru
Текст: Анна Белова
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