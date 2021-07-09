Где находится самая первая советская хрущевка и почему ее не будут сносить

Застройка Новых Черемушек. Середина 1950-х./ Фото:pastvu.com

Все образцы – в одном квартале

В экспериментальном квартале специально построили дома разных типов.

Первая советская хрущевка - на заднем плане. Фото:oldmos.ru

Дом на улице Гримау в наше время (съемка 2013 г.). /Фото:wikimapia.org

Здешние квартиры считали хоромами

Дома нового типа, ставшие впоследствии массовой застройкой, проектировали, исходя из принципов максимальной экономии./Фото:softmixer.com

Первые жильцы 9-го квартала Новых Черемушек были очень довольны новым районом.

Старожилы утверждают, что полвека назад в районе было еще зеленее. /Фото:wikimapia.org

Снос дому пока не грозит

Панельный дом нуждается в ремонте. /Фото:rg.ru

Эту обычную на вид панельку хотят отремонтировать и сохранить как память для потомков. /Фото:the-village.ru