Креативные идеи, которые помогут превратить старое окно в произведение искусства

Эра пластиковых окон практически вытеснила деревянные рамы из обихода.

Но отслужив добрую долгую службу старые окна могут перевоплотиться в другие предметы интерьера и декора.

Из них можно сделать фальш-окна, вешалки, фоторамки, журнальные столики и ещё много других интересных вещиц.

Журнальный столик

1. Журнальный столик

При установке пластиковых окон, мало кто задумывается о том, чтобы использовать в интерьере старые рамы. Чаще всего их просто выкидывают, а ведь из них могут получиться симпатичная и функциональная мебель, например, журнальный столик.

2. Стильный столик из старого окна

3. Такой предмет мебели станет хорошим дополнением интерьера

Изголовье кровати

4. Изголовье кровати

Старые окна вполне могут стать частью интерьера спальни. Здесь их можно установить вместо изголовья кровати. Это будет актуально в комнатах, оформленных деревенских стилях, например, кантри или прованс.

5. Практичный и стильный элемент интерьера

Прикроватная тумбочка

6. Прикроватная тумбочка

Оригинальным дополнением спальни станет и прикроватная тумбочка, сделанная своими руками, где роль дверцы выполняет старое окно. Для того, чтобы освежить его, достаточно снять с него старую краску и покрыть новой.

Фоторамка

Оконная рама может стать отличной фоторамкой. Причём фото устанавливать можно, как в каждую ячейку рамы, так и сделать большой плакат по ширине всего окна. Такой предмет декора актуально использовать для визуального расширения пространства, как фальш-окно.

7. Фоторамка

8. Отличное решение для дачного декора

9. Органайзер для семейных фото

Доска для заметок

Оставлять милые сообщения дорогим людям, делать важные заметки и составлять списки покупок очень удобно на самодельной доске. Она может быть выполнена из того же старого окна, оснастить пробковыми или грифельными листами, удобными ячейками для хранения фото и записок.

10. Доска для заметок

11. Удобная доска для записок

12. Милая вещица

Системы хранения

Если дополнить оконную раму крючками, то она может стать вешалкой для вещей или ключницей. А ещё старое окно может превратиться в небольшой шкафчик для хранения всяких мелочей. Для этого достаточно сделать деревянный короб по размеру рамы и закрепить на нём старое окно.

13. Навесной шкафчик

14. Вешалка для вещей

15. Ключница

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