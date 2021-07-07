Технологии на службе знаменитостей: Как живут 5 известных личностей в роскошных инновационных домах

Технология «умный дом» уже давно стала новым элементом роскоши. Правда, в России она ещё не нашла широкого распространения, а вот западные знаменитости с энтузиазмом используют автоматизацию в своих домах. При этом часто они не берут на вооружение готовую технологию, а оснащают свой дом согласно предпочтениям и желаниям каждого члена семьи.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг. / Фото: www.ytimg.com
Основателю и главе Facebook все существующие готовые решения показались не слишком удобными, поэтому марк Цукерберг сам принялся за дело. В свой «умный дом» он вложил немало сил, при этом в итоге заявил: это было даже проще, чем он себе представлял.
Марк Цукерберг. / Фото: www.yandex.net
На создание электронного домашнего помощника у Цукерберга ушло всего сто часов, а самой большой сложностью оказалось создание тостера, который мог бы сам закладывать хлеб и начинать его жарить в тот момент, когда подаётся питание. Ни один новый агрегат для этой цели не подошел, в вот старый тостер из середины прошлого века, дополнительно оснащённый переключателем, идеально вписался в систему.http://navote.ru/?p=23722
Марк Цукерберг. / Фото: www.tek.vgc.no
Весь дом управляется электронным помощником, отзывающимся на просьбы домочадцев голосом Моргана Фримена. Американский программист дал ему имя Jarvis (такое же носит дворецкий во вселенной Marvel) и научил распознавать голоса членов семьи. Теперь Jarvis может поставить именно ту музыку, которую любит сам Марк или его супруга. При этом электронный помощник понимает как голосовые команды, так и текстовые сообщения, отправленные ему из Facebook.
Давид Ян
Давид Ян. / Фото: www.b24.am
Российский предприниматель и Председатель совета директоров ABBYY ещё находится в процессе создания своего идеального умного дома. Своему электронному помощнику, наделённому свободой выбора, Давид Ян выбрал имя Морфеус. Неизвестно, для чего, но при наличии нескольких задач, поставленных хозяином, искусственный интеллект вполне может отказаться какую-то из них выполнять, решив, что заниматься всем этим ему не стоит. Или сделать что-то одно, не отреагировав на остальные просьбы.
Давид Ян. / Фото: www.rusarminfo.ru
Давид Ян планирует открыть специальный счёт для Морфеуса, чтобы тот мог делать закупки на «Амазоне», при этом вещи могут быть приобретены как для личного пользования, так и в подарок другим людям.
Но самое удивительное – это заложенное в программу электронного помощника изучение философии свободы сознания и воли, а также написание эссе на эту тему. Давид Ян считает всё это частью своеобразного эксперимента, призванного показать, сможет ли Морфеус стать свободным.
Илон Маск
Илон Маск. / Фото: www.yandex.net
Американский изобретатель и идейный вдохновитель компании Tesla всерьёз озабочен проблемами энергоэффективности жилья. Об этом говорит не только выпуск компанией кровельных покрытий, оснащённых солнечными батареями, но и намёки самого Илона Маска.
Илон Маск. / Фото: www.cmtt.space
По его словам, инженеры компании в настоящее время разрабатывают систему, которая самостоятельно будет следить за передвижениями автомобиля хозяина и включать кондиционирование дома ровно за то время, которое необходимо для охлаждения жилья к приходу владельца. Если же Илон Маск говорит о проведённых испытаниях данной системы, то можно быть уверенным: тестировал он её лично.
Билл Гейтс
Билл Гейтс. / Фото: www.rbk.ru
Гости поместья Xanadu 2.0, где живет Билл Гейтс с семьёй, ещё на въезде получают значок-булавку, который прикалывается к одежде, а затем уже не составляет труда определить местонахождения каждого посетителя: данные выводятся на смартфон владельца или охранника.
Это позволяет не только следить за передвижениями гостей, но и обеспечить каждому комфортное пребывание в доме. К примеру, посетителя может сопровождать музыка, выбранная в полном соответствии с его предпочтениями. Правда, при этом всё та же система блокирует некоторые двери, если хозяин хочет ограничить доступ в то или иное помещение.
Дом Билла Гейтса. / Фото: www.blogspot.com
При этом пристально Билл Гейтс следит не только за своими гостями, но и за зелёными насаждениями, которых в его поместье множество. Особое же внимание он уделяет своему любимому клёну, растущему у дороги к дому. Специальные датчики определяют влажность почвы и при необходимости включают автоматический полив.
Опра Уинфри
Опра Уинфри. / Фото: www.ntv.com.tr
В свой новый дом одна из самых влиятельных и известных женщин планеты переехала в 2015 году. В Telluride mansion установлено сразу несколько систем, которые помогают теледиве ухаживать за садом и цветниками, вовремя включать полив, а ещё поддерживать комфортную температуру в различных помещениях.
Дом Опры Уинфри. / Фото: www.rdcpix.com
Особенные сенсоры установлены на подъездной дороге: они передают данные системе, и при необходимости включается подогрев асфальта в снегопад. В результате на дороге не образуются заносы и снежный накат. А ещё датчики сообщают хозяйке дома о том, что кто-то подъезжает к её резиденции.
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