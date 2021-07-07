Технологии на службе знаменитостей: Как живут 5 известных личностей в роскошных инновационных домах





Технология «умный дом» уже давно стала новым элементом роскоши. Правда, в России она ещё не нашла широкого распространения, а вот западные знаменитости с энтузиазмом используют автоматизацию в своих домах. При этом часто они не берут на вооружение готовую технологию, а оснащают свой дом согласно предпочтениям и желаниям каждого члена семьи.





Марк Цукерберг

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