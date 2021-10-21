Чем в древности лечились наши предки

Реклама настолько промыла нам мозги, что при любом недомогании люди сразу бегут в аптеку. Читали ли вы содержание дорогих препаратов? Большая часть из них (речь, конечно не идет о специализированных лекарствах) содержит экстракты трав и растений. Кроме того, привычка к антибиотикам приводит к появлению супербактерий, устойчивых к аптечным препаратам.



Попробуйте лучше использовать средства, которыми лечились еще наши предки — действенно и дешево одновременно.









Чеснок

Мед

Яблочный уксус

Куркума

Семена грейпфрута

Орегано

Капуста

Кокосовое масло

Кисломолочные продукты

Коллоидное серебро