15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Фотографы, чьи работы мы сегодня вам представим, в свое время использовали различные техники для создания необычных снимков. То, с чем сейчас с легкостью справляется Фотошоп, раньше стоило большого труда, именно поэтому эти снимки настолько ценны и любопытны тем, кто занимается изучением истории фотографии.



15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа


Человеческое колесо на крыше, 1930.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Grete Stern, “Электроприборы для дома”, 1950.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Столкновение, 1910.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Maurice Tabard и Roger Parry, “Комната с глазом”, 1930.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Ленин и Сталин в Горках. 1922 г.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Дирижабль у Эмпайр-стейт-билдинг, 1930.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Barbara Morgan, Лицо над толпой, 1939.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Двуглавый человек, 1855.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Henry Peach Robinson , Угасание, 1858.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

William Henry Jackson , Колорадо-Спрингс, 1913.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Gustave Le Gray, Облако, 1856/7.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

George Washington Wilson, Портреты, 1857.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

F. Holland Day, Видение, 1907.

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Maurice Guibert и Henri de Toulouse-Lautrec, Анри де Тулуз-Лотрек: художник и модель, 1892

15 фотоманипуляций до изобретения Фотошопа

Saint Thomas D’Aquin, Мужчина жонглирует собственными головами, 1880.

источник


Ссылка на первоисточник
