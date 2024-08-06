6 стилей в дизайне интерьера, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды

Ремонт – дело щепетильное и не всегда доступное. Поэтому, чтобы сэкономить хотя бы на пару-тройку лет, рассказываем о стилях в интерьере, которые не выходят из моды вот уже который год.







1. Интерьер в стиле ар-деко

2. Интерьер в классическом американском стиль

3. Интерьер в скандинавском стиле

4. Интерьер в стиле бохо

5. Интерьер в стиле минимализм

6. Интерьер в эклектическом стиле

Бессмертные тренды

1. Круглые формы в интерьере

2. Эко-материалы в интерьере

3. Элементы вторичной переработки в интерьере

4. Элементы декора и произведения искусства в интерьере

Одним из самых популярных и бессмертных стилей в интерьере является ар-деко.Ар-деко – довольно-таки популярный стиль дизайна, возникший в двадцатых-тридцатых годах.Он известен своими геометрическими формами, смелыми цветами и роскошными орнаментами. В интерьере могут присутствовать чёткие, угловатые линии, геометрические формы и узоры, например, шевроны или зигзаги. В качестве основных цветов выберите яркие, с оттенками драгоценных камней, такие как изумрудно-зелёный, кобальтово-синий или тёмно-красный. Используйте элегантные современные материалы, такие как стекло, хром и лак. Обратите внимание на декоративное освещение, чтобы придать помещению нотку драматизма и создать контраст. Хорошо подойдут напольные и настольные лампы со скульптурными металлическими основаниями или яркими цветными абажурами.Ёщё один популярный стиль в дизайне интерьера — американский классический.Американский классический стиль в дизайне интерьера, как правило, отличается удобной мягкой мебелью тёплых естественных тонов. Полы из твёрдых пород дерева, кирпичные или каменные камины, а также вставки из натурального дерева или кожи являются общими элементами. Ковры и мягкие подушки придают интерьеру теплоту и текстуру, в то время как декоративные предметы, такие как керамика и произведения искусства, играют ключевую роль. Светильники могут быть выполнены из латуни или кованого железа в традиционном стиле, а оформление окон обычно включает классические римские шторы или длинные струящиеся занавески. В целом, классический американский стиль создаёт комфортную и располагающую атмосферу, идеально подходящую как для развлечений, так и для отдыха.Скандинавский стиль также на пике популярности долгое время.Интерьер в скандинавском стиле обычно отличается светлыми, лёгкими и достаточно просторными воздушными помещениями, рассчитанными на минимализм и функциональность. Как для напольных покрытий, так и для мебели используются натуральные материалы, такие как светлое дерево, шерсть и кожа, в то время как цветовая палитра обычно выдержана в светлых нейтральных оттенках, таких как белый, бежевый или серый. Светильники часто выглядят элегантно и современно, при этом предпочтение по возможности отдаётся естественному освещению. Мебель сдержанна и функциональна, с акцентом на комфорт и практичность, а не на вычурные детали. Отличительные черты скандинавского интерьера — это простота, комфорт и сдержанная элегантность.Стиль бохо в дизайне интерьера также не теряет свою актуальность.Стиль бохо в дизайне интерьера характеризуется непринуждённой, эклектичной атмосферой, которая включает в себя сочетание текстур и элементов. Общие детали стиля бохо включают винтажные и этнические элементы, натуральные материалы, а также красочные акценты. В таких интерьерах часто используются изделия ручной работы или уникальные в своём роде, а также многослойный текстиль и сочетание узоров и фактур. Ковры, подушки и одеяла, макраме, плетёные корзины, растения и причудливые природные элементы – являются неотъемлемой частью стиля. Светильники могут быть винтажными или в стиле «шебби-шик». Что касается произведений искусства, то, как правило, они вдохновлены мировым сообществом.Бессмертный минимализм.Минималистский стиль в дизайне интерьера характеризуется простыми линиями и акцентом на функциональность. Как правило, общие элементы стиля минимализм включают нейтральную цветовую палитру, незагромождённое пространство и отсутствие вычурных орнаментов или декоративных акцентов. Низкопрофильная и многофункциональная мебель – главная фишка стиля. Что же касается декора, то оно сведено к минимуму. Светильники зачастую имеют простую конструкцию, а окна могут быть оставлены незакрытыми, чтобы пропускать как можно больше естественного света. Цель минималистского интерьера — создать спокойное, лаконичное и расслабляющее пространство с акцентом на простоту и функциональность.Эклектический стиль в интерьере также пользуется популярностью во всём мире, не выходя из моды долгие годы.Эклектика, как правило, характеризуется уникальным и индивидуальным подходом к дизайну интерьера, сочетающим элементы разных стилей и эпох. Общими чертами эклектичного интерьера являются контрастные текстуры, цвета и узоры, а также сочетание старых и новых элементов. В интерьере могут присутствовать винтажные и антикварные предметы наряду с современной мебелью, и в целом создаётся впечатление многослойного, собранного и продуманного дизайна с ярким освещением, необычными произведениями искусства и аксессуарами, демонстрирующими личный стиль и интересы домовладельца.Круглые формы в дизайне интерьера долгие годы не выходят из моды.Круглые формы в дизайне интерьера придают помещению мягкость и органичность. К распространённым элементам круглой формы относятся изогнутые диваны, пуфики, журнальные столики, табуреты и стулья. Что же касается освещения, то подвесные светильники и торшеры, также могут иметь круглую форму, тем самым придавая визуальный интерес и создавая уютную атмосферу. Ковры, зеркала и произведения искусства также могут иметь круглую форму, создавая ощущение плавности и непрерывности во всём помещении. Общий эффект круглых форм в интерьере — это ощущение комфорта, расслабления и тепла.Используйте эко-материалы в дизайне интерьера.Стоит также обратить внимание на экоматериалы, такие как бамбук, пробка, переработанная древесина и натуральные волокна (шерсть и лён), поскольку они оказывают меньше вреда на окружающую среду, чем традиционные строительные материалы. Как правило, такие материалы используются для различных целей, включая напольное покрытие, мебель, настенные покрытия, а также элементы декора.Обратите внимание и на элементы вторичной переработки — они отлично впишутся в любой интерьер.Вторичная переработка в дизайне — это практика повторного использования существующих материалов для создания новых и оригинальных предметов интерьера. Распространённые примеры вторичной переработки включают использование старых ящиков в качестве журнального столика, превращение деревянной лестницы в стеллаж или покраску антикварного комода в новую цветовую гамму. Такая практика не только придаёт помещению уникальный и персонализированный вид, но и помогает сократить количество отходов и способствует экологичности. Кроме того, изделия из вторичного сырья часто обладают уникальным шармом и характером, которые невозможно воспроизвести с помощью новых материалов.Уделяйте особое внимание декору и произведениям искусства, исходя из стиля и дизайна интерьера.Не стоит забывать и о произведениях искусства и элементах декора, поскольку они придают индивидуальность любому интерьеру. Фотография, живопись, скульптура, декор стен — лишь малая часть «бессмертных» декоративных элементов в дизайне интерьера. В богемном или эклектичном стиле глобальные акценты, такие как гобелены, маски племён придают текстуру и создают визуальный интерес. В более современном или минималистичном пространстве абстрактные принты и простые геометрические формы могут придать нотку современного шика. Кроме того, использование природных элементов, таких как растения – прекрасная возможность добавить визуальный интерес. Важно выбрать декор и произведения искусства, которые будут не только соответствовать вашему личному стилю, а и отражать интересы.