Необычные скульптуры Автор: Jiahui Wu.
В работах современного китайского скульптора Цзяхуй Ву (Jiahui Wu) можно встретить очаровательных круглолицых пухлощёких человечков, которые живут своей независимой жизнью, наслаждаясь каждым днём и мгновением.
Неторопливая жизнь. Автор: Jiahui Wu.
Приятного чтения. Автор: Jiahui Wu.
Девушка и красный фонарь. Автор: Jiahui Wu.
Мечта пилота. Автор: Jiahui Wu.
Я хочу взять тебя на прогулку. Автор: Jiahui Wu.
Красивая легенда. Автор: Jiahui Wu.
Ву родилась и выросла в провинции Xэбэй, а после окончания Акадeмии изящных искyсств, переехала в Пекин, где живёт и работает в настоящее время профессиональным скульптором. Она несколько раз участвовала во всевозможных ярмарках и выставках, благодаря которым, её работы стали не только узнаваемы, но и многими любимы. Все человечки Цзя выполнены с душой и любовью, ведь не жалея сил и фантазии, автор подарила им не только жизнь, но и вдохнула в каждого из них различные эмоции, а так же наделила характером.
Тай-чи. Автор: Jiahui Wu.
Классические воспоминания. Автор: Jiahui Wu.
Мой первый урок. Автор: Jiahui Wu.
Классическая серия воспоминаний. Автор: Jiahui Wu.
Лотос. Автор: Jiahui Wu.
Убежище ангела. Скульптуры Автор: Jiahui Wu.
Так прекрасно вспоминать. Автор: Jiahui Wu.
Счастливое соло. Автор: Jiahui Wu.
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