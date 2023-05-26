На радость бабушке: 8 вещей из советского прошлого, которые вновь стали популярны

Помните, как вы рассматривали старые фотографии и смеялись над нарядами своих мам и бабушек? А теперь самое время открывать их сундуки и примерять содержимое, ведь вещи, популярные в Советском Союзе, переживают новое рождение. Их можно увидеть в коллекциях дизайнеров, образах стритстайл моделей и на модных инфлюенсерах из Instagram. Novate.ru рассказывает, какая одежда и аксессуары времен СССР оказались на пике славы в этом сезоне.
1. Шерстяное пальто с меховым воротником
Полностью меховую одежду мало кто мог себе позволить, поэтому отделывали только воротники
60-е смело можно считать «меховым» периодом, ведь на вершине популярности были вещи именно с такой отделкой. Конечно, норковую шубу, из-за ее высокой стоимости, могла себе позволить далеко не каждая модница. Поэтому многие предпочитали покупать обычное шерстяное пальто, но с меховым воротником, чтобы быть в центре внимания. В наши дни такая верхняя одежда также не утратила актуальности, ведь она не только согревает в холодное время года, но и выглядит роскошно.
2. Очки в роговой оправе
Образ Людмилы Прокофьевны повторяют современные девушки
Помните Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа»? До своего перевоплощения в женственную, элегантную и невероятно стильную модницу, она носила несуразный коричневый костюм, голубую рубашку и очки в роговой оправе, которые стали одной из самых запоминающихся черт ее образа. И если в советские времена аксессуар использовали по прямому назначению, то есть из-за проблем со зрением, то сейчас с его помощью больше подчеркивают имидж. Очки с нулевыми диоптриями – незаменимая вещь в арсенале многих заезд и бизнес-леди, поэтому подобные модели можно часто увидеть в коллекциях ведущих брендов.
3. Авоська
Сейчас авоська используется как полноценная сумка
Говорят, что сумки-авоськи изначально появились в Чехии, однако широкую популярность они обрели именно благодаря Советскому Союзу. В 40–60 е годы авоськи стали поистине незаменимой вещью в арсенале многих хозяек. Их полюбили за вместительность, прочность и удобство хранения. А учитывая тот факт, что в СССР не было полиэтиленовых пакетов, авоськи не могли стать проходным изобретением – они были обречены на славу и успех.
Моду на авоськи возродила Фиби Файло, британский модельер, креативный директор Céline с 2008 по 2018. Необычные для наших современников сумки очень быстро стали популярными, наверное, благодаря детской ностальгии. Однако, если для мам и бабушек авоськи служили альтернативой пакету, который можно было взять с собой на рынок или в магазин, то дизайнеры рекомендуют относиться к ним как к полноценным сумкам.
4. Стеганая куртка
В СССР стеганая куртка была рабочей одеждой, а сейчас – и в пир, и в мир
Широкая и удобная стеганая куртка в советские времена была элементом рабочей одежды. Ее носили на заводах, стройках, в ней же отправлялись на работу в поле. Когда «роковая женщина» Анфиса в фильме «Девчата» надевает стеганую куртку и едет помогать на стройке, один из ее ухажеров сначала не узнает местную модницу, а потом говорит: «И все равно лучше всех! Вам даже фуфайка идет!» То есть в СССР стеганая куртка явно не считалась стильной вещью, способной украсить девушку.
С момента выхода фильма прошло почти 60 лет, и отношение к одежде существенно изменилось. Сейчас все больше дизайнеров включают в свои коллекции стеганые куртки и жилеты, предлагая сочетать их не с джинсами, а с элегантными платьями, юбками, шелковыми платками, струящимися тканями. Фуфайка перестала быть элементом деревенского стиля, в котором можно выйти разве что на огород. Теперь это деталь повседневного и даже парадного женского гардероба.
5. Джинсы клеш
Джинсы клеш вне моды и времени
Этот предмет гардероба в Советском Союзе «распробовали» в конце 1950-х, а уже с середины 1960-х он оказалcя на вершине модного Олимпа. Несмотря на то, что официальные органы и общественные активисты относились с подозрением к американской моде (а джинсы клеш появились именно благодаря ей), многие люди обходили запреты стороной. Приходилось охотиться за дефицитом, покупать штаны у спекулянтов-фарцовщиков или перешивать обычные брюки.
При этом от клешей были в восторге и иконы советского стиля, с которых все старались брать пример: Александр Абдулов, Алла Пугачева, Владимир Высоцкий. Кстати, о последнем говорили, что он выбирает этот фасон, чтобы вытянуть силуэт и казаться выше: с клешами модно было носить обувь на каблуке или толстой подошве.
Сегодня эти джинсы являются частью стиля многих знаменитостей, которые обожают сочетать винтаж с базовыми вещами. Например, в расклешенных брюках из денима можно увидеть Беллу Хадид, Кайю Гербер и других модниц, которые прославились великолепным вкусом.
6. Платья в мелкий цветочек
Платья в мелкий цветочек выглядят женственно и романтично
Наверное, многие помнят знаменитое фото Жаклин Кеннеди и Нины Петровны Хрущевой, на котором первая леди СССР запечатлена в платье с цветочным принтом. Так вот, этот наряд можно считать идеальным примером того, во что одевались советские женщины в теплое время года. Без платьев с пестрым рисунком в виде цветов не обходился ни один модный гардероб, и мы понимаем почему. Этот принт очень романтичный, женственный, поэтому любая девушка в такой одежде превращается в хрупкую и нежную красавицу.
Советские модницы надевали платья в цветочек на работу, прогулки и светские мероприятия. Спустя много лет ничего не изменилось. Такая одежда до сих пор считается абсолютно универсальной, вот только вариантов комбинаций стало намного больше. Современные красотки сочетают изящные платья не только с туфлями, но также с кедами, кроссовками, грубыми ботинками. Вечером они смело могут накинуть на плечи косуху или объемную джинсовую куртку, а в холодное время года составить тандем с водолазкой, пальто и ботфортами.
7. Косынка
Косынка выполняет и эстетичную и практичную роль
Советские женщины воспринимали платки больше как альтернативу шапке, чем модный аксессуар. Они использовали их для защиты от холода, солнца, включали с свою рабочую униформу. Яркий пример – Катерина из фильма «Москва слезам не верит», которая работала наладчицей на заводе.
Сейчас платок вновь возвращается на подиумы и часто мелькает в стритстайл-хронике и звездных Инстаграмах. Такая популярность вполне обоснована, ведь косынка – очень модная и практичная вещь. Она спасает прическу от снега, дождя и ветра, защищает волосы от палящего солнца. Однако девушки носят платок не с платьями или юбками, а с более деловыми и сдержанными нарядами, чтобы ненароком не уйти в нарочитую женственность. Вот так косынка дополняет объемные жакеты, свитера оверсайз, лаконичные костюмы и комбинезоны. Пользу аксессуара оценили, как обычные девушки, так и знаменитости. Например, певица Дуа Липа часто проводит fashion-эксперименты – одним из последних как раз была примерка косынки от Louis Vuitton.
На заметку: Если вы захотите надеть платок, обязательно комбинируйте его с современными аксессуарами, чтобы образ не оказался слишком простым, без изюминки.
8. Габардиновый плащ
Габардиновый плащ сейчас известен как тренчкот
Такой плащ можно было заметить на Одри Хепберн, которая стремилась подражать советским модницам. Изначально верхняя одежда была представлена в песочном оттенке, который считался классикой, но сегодня предмет гардероба встречается в различных вариантах расцветки. До сих пор не понимаете, о чем речь? Мы говорим от тренчкоте – именно под таким названием известны популярные в СССР габардиновые плащи.
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