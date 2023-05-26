На радость бабушке: 8 вещей из советского прошлого, которые вновь стали популярны

1. Шерстяное пальто с меховым воротником

Полностью меховую одежду мало кто мог себе позволить, поэтому отделывали только воротники

2. Очки в роговой оправе

Образ Людмилы Прокофьевны повторяют современные девушки

3. Авоська

Сейчас авоська используется как полноценная сумка

4. Стеганая куртка

В СССР стеганая куртка была рабочей одеждой, а сейчас – и в пир, и в мир

5. Джинсы клеш

Джинсы клеш вне моды и времени

6. Платья в мелкий цветочек

Платья в мелкий цветочек выглядят женственно и романтично

7. Косынка

Косынка выполняет и эстетичную и практичную роль

8. Габардиновый плащ

Габардиновый плащ сейчас известен как тренчкот