Как обновить ванную комнату с минимальными затратами

Обновление ванной комнаты — не повод затевать масштабный ремонт. Иногда пара деталей способна изменить все, главное — не бояться экспериментировать.
Порой хочется обновить ванную комнату, но идея глобального ремонта, сверления стен и выбора плитки пугает. Хорошая новость: освежить пространство можно, не тратя половину бюджета и не заказывая строительную бригаду.
Самоклеющаяся пленка и панелиСамоклеящаяся пленка может спасти устаревший интерьер. Она идеально ложится на мебель, дверцы шкафчиков и даже плитку. Панели с клейким слоем могут удивительно естественно имитировать плитку. Хотите модный эффект бетона, мрамора или дерева? Выбирайте пленку с нужным принтом. Главное – клеить аккуратно и без пузырьков. И да, современные варианты пленок действительно выглядят хорошо и не дешевят пространство.
Текстиль
Смена шторки для душа и коврика может творить чудеса. В тренде нейтральные оттенки: песочный, серый, оливковый. Если хочется яркости, добавьте детали в трендовых цветах – голубом, терракотовом или зеленом. Выбирайте шторки из плотной ткани, чтобы они выглядели стильно и не теряли форму после первой стирки.
Декор и порядокДобавьте немного уюта: смените старую мыльницу на стильный дозатор, установите органайзеры для мелочей. Прозрачные контейнеры и плетеные корзины помогут держать все под рукой и сохранять ванную в порядке.
Свет и зеркало
Если ванная выглядит мрачной, попробуйте заменить лампочки на более теплые или, наоборот, холодные в зависимости от интерьера.
