Как обновить ванную комнату с минимальными затратами

Обновление ванной комнаты — не повод затевать масштабный ремонт. Иногда пара деталей способна изменить все, главное — не бояться экспериментировать.







Порой хочется обновить ванную комнату, но идея глобального ремонта, сверления стен и выбора плитки пугает. Хорошая новость: освежить пространство можно, не тратя половину бюджета и не заказывая строительную бригаду.

Самоклеющаяся пленка и панели

Текстиль

Декор и порядок

Свет и зеркало

Материалы, которые сейчас в тренде

Все, что нужно, – немного вдохновения, пара лайфхаков и несколько часов времени.Самоклеящаяся пленка может спасти устаревший интерьер. Она идеально ложится на мебель, дверцы шкафчиков и даже плитку. Панели с клейким слоем могут удивительно естественно имитировать плитку. Хотите модный эффект бетона, мрамора или дерева? Выбирайте пленку с нужным принтом. Главное – клеить аккуратно и без пузырьков. И да, современные варианты пленок действительно выглядят хорошо и не дешевят пространство.Смена шторки для душа и коврика может творить чудеса. В тренде нейтральные оттенки: песочный, серый, оливковый. Если хочется яркости, добавьте детали в трендовых цветах – голубом, терракотовом или зеленом. Выбирайте шторки из плотной ткани, чтобы они выглядели стильно и не теряли форму после первой стирки.Добавьте немного уюта: смените старую мыльницу на стильный дозатор, установите органайзеры для мелочей. Прозрачные контейнеры и плетеные корзины помогут держать все под рукой и сохранять ванную в порядке.Если ванная выглядит мрачной, попробуйте заменить лампочки на более теплые или, наоборот, холодные в зависимости от интерьера.Обновите зеркало: рамка из дерева или металла сделает его центром внимания.В 2025 году в тренде натуральные фактуры. Легкие матовые покрытия, камень, плетеные элементы. Если хочется чего-то необычного, попробуйте сочетать бамбук и металл.