Как экономить на продуктах и не покупать лишнего в супермаркетах

Если вы каждый раз морально готовитесь к тому, что оставите в супермаркете не одну тысячу рублей, значит, нужно менять свой подход к закупкам. Делимся делится полезными лайфхаками от опытных хозяек, которые позволят и нужные продукты купить, и семейный бюджет сохранить.









Главное правило похода по магазинах – класть продукты в корзину разумно, а не поддаваться импульсивным порывам.

Совет 1: Проверьте холодильник

Совет 2: Заранее планируйте меню

Совет 3: Составляйте список продуктов

Совет 4: Не забывайте о маркетинговых уловках

Совет 5: Покупайте замороженные ягоды и фрукты

Совет 6: Сравнивайте цены в магазинах

Совет 7: Используйте скидочные промокоды и купоны

Совет 8: Не ходите в магазин на голодный желудок

Совет 9: Используйте калькулятор

В этом случае вам не придется жалеть о покупке чего-то ненужного и дорогого – каждый товар будет себя оправдывать. Как именно это делать, читайте ниже.Посмотрите, что лежит в холодильникеПеред тем, как идти в магазин и класть в корзину продукты, которые якобы вам нужны, проведите ревизию холодильника. Бывает так, что вы покупаете яйца, мясо, молочные продукты, приходите домой, начинаете складывать это все в холодильник и вдруг обнаруживаете, что большая часть закупок уже есть в вашем доме. В морозилке лежит кусок свинины, в углу на дальней полке – бутылка с молоком. Поэтому не торопитесь отправляться в супермаркет – для начала загляните в холодильник. Вполне возможно, что у вас получится отличный ужин из того, что уже есть на полках, и в магазин совсем необязательно идти.Напишите список блюд и перечень продуктов для нихЕсли вы понимаете, что холодильник почти полностью опустел и нужно совершить глобальную закупку продуктов, возьмите блокнот с ручкой и составьте меню на неделю. Прикиньте, какие основные блюда вы будете готовить каждые два дня и что сможете подать в паре с ними. Например, макароны с котлетами, картофельное пюре с селедкой, гречку с гуляшом и пр.Также можно придумать, с какими соусами подавать блюда: сырным, томатным, песто. Исходя из этой информации, составьте список продуктов, которые нужны для приготовления блюд, и четко следуйте ему, придя в магазин.Для удобства используйте тетрадьМы не зря упомянули о нем в предыдущем пункте. Не стоит держать в голове все товары, которые вы планируете купить, иначе импульсивных покупок избежать не получится. Кроме того, если вы не будете отклоняться от намеченного курса, то ничего не забудете, и вам потом не придется возвращаться за чем-то в магазин. Старайтесь четко разделить продукты в списке по категориям: молочные, бакалея, мясо и рыба, крупы, хлебный отдел и пр. Это позволит четко передвигаться из точки А в точку Б, а не бегать хаотично по супермаркету, хватая то, что надо и нет.Овощи и фрукты находятся при входе в супермаркетПожалуй, самая главная уловка маркетологов заключается в том, что на полке, расположенной прямо напротив глаз, обычно располагаются самые дорогие продукты. Старайтесь обводить взглядом все полки, а не только те, которые попадутся вам первым. Скорее всего, выше или ниже вы найдете такой же продукт, но намного дешевле.Следующая маркетинговая хитрость – выкладка овощей и фруктов на входе в магазин. Мы сразу кладем в корзину помидоры, капусту, бананы, то есть, полезную еду, а дальше отправляемся бродить по супермаркету в поисках чипсов, конфет, печенья, орешков и прочего, даже если изначально не планировали их покупать.Что касается самых популярных продуктов – хлеба, яиц и молока – то обычно их располагают в разных концах магазина, чтобы покупателям пришлось пройти весь супермаркет в поисках нужного товара. Благодаря такой уловке, люди проводят больше времени в стенах магазина, а значит, и тратят больше денег.Заполните морозилку замороженными фруктами и ягодамиОчень скоро сезон дешевых ягод и фруктов закончится. Некоторые из них совсем пропадут с прилавков, например, арбузы или дыни, а некоторые останутся, но очень сильно поднимутся в цене. Чтобы не приходилось переплачивать, обращайте внимание на замороженные продукты. Они практически не теряют своих полезных свойств, их вкус остается ярким и насыщенным.Это идеальное решение для приготовления выпечки, компота, смузи, а также других блюд и напитков, которые не требуют идеально свежих ингредиентов. Также замороженную вишню или, например, смородину можно немного разморозить и добавить в овсянку, йогурт, чтобы получить полноценный и разнообразный рацион.Разная цена на сахарЕсли рядом с вашим домом или квартирой несколько супермаркетов, периодически сравнивайте в них цены на продукты, которые чаще всего покупаете, например, мясо или крупы. Также оцените ассортимент онлайн-магазинов. Да, это хлопотно, но таким образом вы сможете четко понять, какой супермаркет предлагает более выгодные условия, и впоследствии оптимизировать свои расходы. Есть время? Отлично – можете купить часть товаров в одном магазине, а часть – в другом, чтобы еще больше сэкономить.Купоны на скидку в супермаркетеДаже если у вас нет скидочной карты определенного магазина, не торопитесь расстраиваться. Перед тем, как выходить из дома, зайдите в интернет, введите в поисковой строке запрос «промокоды Пятерочки» или «промокоды Ленты», сохраните себе подходящие результаты и уже после этого отправляйтесь на закупки. Чаще всего подобные предложения находятся в открытом доступе, поэтому вы без проблем сможете ими воспользоваться. Как показывает практика, это отличный способ сэкономить.Как вы думаете, почему в вашей корзине оказывается большое количество ненужных продуктов, которые вы совсем не собирались покупать? Ответ предельно прост – вы зашли в магазин сразу после работы на голодный желудок. Голос разума твердит, что вам не нужна эта булочка, а рука уже непроизвольно тянется за ней, ведь вы уже представляете, как будете есть ее по пути домой. Это касается и других быстрых углеводов – печенья, конфет, батончиков, от которых ломятся стойки около кассы.Старайтесь не поддаваться сиюминутным желаниям организма и подходить к покупке продуктов с холодной головой. В крайнем случае, можно что-то перекусить в конце рабочего дня, и только после этого идти в супермаркет.В некоторых магазинах можно встретить тележки со встроенным калькуляторомИтак, вы составили список, нашли скидочные купоны, плотно поели и отправились в супермаркет. Вам кажется, что вы подготовлены на 100%, однако в магазине вас встречают яркие вывески с надписями «Акции», «Скидки», «Распродажа». Глядя на них, вы вспоминаете, что уже давно не ели салат из свежих овощей, а еще можно приготовить говядину по рецепту, который только сегодня попадался в социальных сетях…И вот через 10-15 минут в корзине, помимо еды по списку, оказываются продукты, о которых вы изначально даже не думали. Кажется, что это не ударит сильно по карману, ведь товары по акции, цены приемлемые, можно себя побаловать. Но в итоге кассир озвучивает цифру, которая существенно превышает запланированную вами.Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, пользуйтесь калькулятором. Так вы сможете заранее увидеть сумму, которая получается, и если она превысит лимит, выложить продукты из корзины. Конечно, отказаться от товаров можно и после того, как кассир их пробьет, но тогда вам придется быстро думать, что выложить из корзины – это создаст хаос, да и люди в очереди будут не в восторге.