Из грязи в князи: выходцы из низов, сумевшие стать правителями

Простолюдины, добившиеся власти.
Как правило, власть всегда была сосредоточена в руках аристократов и передавалась по наследству. Но истории известны случаи, когда выходцы из низов становились правителями целых стран. В этом обзоре пять простолюдинов, добившихся наивысшей государственной власти.
Максимин Фракиец - император Рима
Максимин Фракиец, император Рима.
Император Рима Максимин Фракиец родился примерно в 173 году до н. э. По некоторым сведениям, он был обычным пастухом, но отличался огромным ростом. Именно поэтому его заметили легионеры и предложили вступить в их ряды. Максимина называли «человеком-горой». В хрониках упоминается: его рост был 2,5 метров, что, скорее всего, было преувеличением.
Личные качества, недюжинный ум и сила сделали Максимина командующим армией на Рейне, а потом, после убийства императора Севера – правителем Рима.
Ивайло Лахана - царь Болгарии
Памятник Ивайло Лахану в Ивайлограде. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
Ивайло Лахана стал царем Болгарии в конце XIII века. Прозвище «Лахана» (в переводе с греческого «капуста») он получил из-за неграмотности и неблагородного происхождения. Примерно в 1277 году Ивайло сумел сплотить вокруг себя крестьянскую армию для борьбы с монголами. Когда слухи от побед войска Ивайла дошли до тогдашнего царя Константина I, он расценил крестьянина как прямую угрозу своей власти и отправился уничтожить Ивайло.
Царю не повезло: его войско было разбито, а сам Константин убит. Ивайло сумел отбить набеги монголов, женился на жене Константина и официально стал царем Болгарии в 1278 году.
Катарина Монсдоттер - королева Швеции
Эрик XIV и Катарина Мансдоттер. Erik Johan Lofgren. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
Катарина Монсдоттер была служанкой любимого музыканта короля Швеции Эрика XIV. Однажды правитель увидел девушку и без памяти влюбился. Поначалу Катарина пребывала в статусе любовницы, а потом король все-таки женился на девушке в 1568 году. Сам Эрик страдал психическим расстройством, поэтому он был свергнут с престола. Катарину признали не причастной к сумасбродным деяниям мужа, поэтому следующий король Юхан III даровал ей имение в Финляндии. Простолюдины очень любили свою экс-королеву.
Цыси - вдовствующая императрица Китая
Вдовствующая императрица Цыси. | Фото: upload.wikimedia.org.
Цыси сумела пройти путь от наложницы самого нижнего ранга до императрицы Китая. Будущая правительница родилась в обычной маньчжурской семье. В 16 лет она попала в гарем императора, но имела настолько низкий статус, что правитель вряд ли знал о ее существовании. Но девушка оказалась неробкого десятка. Она плела интриги, лишь бы выйти из тени.
После того, как Цыси родила императору наследника, ее власть при дворе усилилась. Со временем император давал Цыси все больше полномочий, а после его смерти бывшая наложница стала ретентом и фактической правительницей Китая. Со временем ее сын умер от оспы, после чего последовало несколько дворцовых переворотов. В конце концов, власть снова сосредоточилась в руках Цыси. За полвека правления Цыси разорила страну.
Мао Цзэдун - лидер КНР
Мао Цзэдун | Фото: viaproject.ca и regnum.ru.
Мао Цзэдуну выпало править четвертью населения Земли. Сам Мао родился 26 декабря 1893 года в бедной крестьянской семье Шаошань. До 13 лет он посещал школу, но затем пришлось ее бросить, т. к. мальчику необходимо было трудиться на земле. В 14 лет отец Мао насильно женил сына, но в действительности тот не жил с супругой. Через три года Мао ушел из дома в поисках лучшей жизни. Он поступил в среднюю школу в городе Чанша. В тот же период в Шанхае вспыхивает революция, и Мао вступает в ряды ополченцев.
В 1935 году Мао Цзэдун уже занимал лидирующие позиции в коммунистической партии, а еще через несколько лет он поднялся на самый верх политической лестницы и стал первым вождем Китайской Народной Республики.
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