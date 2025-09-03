Азиатская Атлантида: как появился китайский «Львиный город» и почему оказался под водой

Мировой океан занимает большую часть площади планеты, поэтому нет ничего удивительного в том, что в его глубинах таится огромное количество удивительных вещей. Впрочем, далеко не все они изначально находились именно на дне морском - некоторые оказались под водой из-за природных катаклизмов или человеческих решений.
Удивительной красоты город под водой. /Фото: uwphotographyguide.com
История древнего китайского города Ши Чэн, название которого переводится как «Львиный город», насчитывает почти полторы тысячи лет - историки определяют дату его основание приблизительно 620-ми годами нашей эры, что пришлось на период правления династии Тан. И даже тот период его существования, который он находлся на суше, был в некотором смысле уникальным, ведь в сравнении с подавляющим большинством старинных поселений, которые, если и были однажды важными для государства, то со временем теряли этот статус, Ши Чэн сумел сохранить свою значимую роль в качестве политического, экономического и даже культурного центра в регионе.
Интересный факт: своё название город получил не просто так - его назвали в честь находящейся неподалёку горы, именуемой Ву Ши, что переводится как «Гора пяти львов».
Изображение города до затопления. /Фото: vokrugsveta.ru
И земной во всех смыслах путь этого города мог бы продолжаться дальше, если бы не внедрение научно-технического процесса в жизнь китайского государства.Синьаньской плотины и соответствующей гидроэлектростанции было принято решение затопить и сам Ши Чэн, и некоторые прилегающие территории. В результате под водой оказалась просто гигантская территория - по данным редакции novate.ru, это 573 квадратных километров.
Китайская Атлантида - Ши Чэн. /Фото: mapsofworld.com
На протяжении долгого времени о затопленных землях никто не вспоминал, пока в конце двадцатого столетия энтузиасты не задумали их отыскать. Для этого им пришлось вначале тщательно проанализировать имеющиеся топографические карты, а затем задействовать профессиональных дайверов, которые приехали из Пекина. Довольно скоро искомое было найдено, и то, что они увидели, превзошло все их чаяния, ведь ранее мало кто из них сохранял надежду, что через пять десятилетий древние постройки могли сохранить свой первоначальный вид.
Дайверы быстро нашли подводный город. /Фото: travel.nine.com.au
В итоге город Ши Чен, а также близлежащий к нему населённый пункт Хе Чен, который также оказался под водой, обнаруженные в 2001 году, получили статус особой археологической и культурной ценности. На протяжении следующего практически десятилетия его активно исследовали подводные археологи, и только это побудило местные власти задуматься о том, чтобы сохранить эти уникальные подводные города. Сегодня Ши Чэн является одной из самых известных достопримечательностей региона, а поток туристов к нему не иссякает.
