5 советов, как найти и устранить источник сквозняка

Зима не за горами, а это значит, что нужно проверить окна на предмет сквозняков, щелей и прочих нюансов, которые могут привести к низкой температуре в квартире. Многие из нас по привычке просто заклеивают окно малярным скотчем или вставляют полоски из поролона. Но на самом деле этого можно не делать.

Совет 1: Найдите источник сквозняка

Совет 2: Ухаживайте за уплотнителем

Совет 3: Усильте прижим створки

Совет 4: Отрегулируйте петли

Совет 5: Осмотрите другие участки окна

Каждую осень и зиму одна и та же картина: кто-то заклеивает оконную раму скотчем, кто-то надевает носки и включает обогреватель, а из окна как дуло, так и продолжает дуть, просто уже не так заметно. При этом мало, кто знает, что у любого пластикового окна есть штатный механизм, который регулирует прижим. Летом его устанавливают в один режим, а зимой – в другой. Монтажники практически никогда не объясняют людям, как нужно обращаться с этим механизмом, чтобы избежать сквозняков, отсюда – типичная ситуация «мерзну в собственной квартире». Рассказываем, что следует делать, чтобы любые морозы были нипочем.Зажмите лист бумаги.А откуда, собственно, дует? Вот, на какой вопрос нужно найти ответ, прежде чем лезть к фурнитуре. Самый простой способ найти источник сквозняка – провести тест с бумагой. Возьмите альбомный лист, зажмите его между рамой, крепко закройте окно, а затем попытайтесь достать. Если он выходит почти без сопротивления, значит, прижим в этом месте недостаточный и нужно его регулировать. Обратите внимание, что проверить окно нужно по всему периметру, а не только в одном месте.Также можно закрыть окно и провести рукой вдоль створки и стыка рамы.Почувствовали поток воздуха? Значит, проблема в этой зоне есть. Еще один вариант – поднести зажженную свечку или зажигалку и посмотреть, как быстро затухнет пламя. Но здесь важно действовать осторожно, чтобы нечаянно не поджечь занавески.Возможно, придется заменить уплотнитель.Что такое уплотнитель? Это тонкая эластичная лента, которая проходит по периметру рамы и створки. Его главная задача – герметизировать стык, когда окно закрывается, чтобы оно не пропускало холодный воздух. Так как уплотнитель сжимается при закрытии окна и распрямляется при открытии, со временем он теряет эластичность. Но качество ухудшается не только из-за механической нагрузки: негативно влияет толстый слой пыли, перепады температуры и пр. Поэтому очень важно регулярно, а главное – правильно ухаживать за уплотнителем. Вот, как это сделать:• На первом этапе возьмите влажную салфетку и очистите ленту от пыли и грязи.• Далее возьмите специальное средство для ухода за резиной и обработайте уплотнитель. Это нужно для того, чтобы поддерживать его свойства.Обратите внимание, что использовать агрессивные составы, а также WD-40 нельзя – можно повредить уплотнитель. Кислоты, растворители и прочие подобные вещества разрушают резину еще быстрее, чем сухость холод. Проводите процедуру два раза в год – осенью и ранней весной. Так вы защитите уплотнитесь от влаги и промерзания зимой, и от пересыхания на солнце летом.Переведите окна в зимний режим. / Фото: znaet.petrovich.ruЕсли проблема в прижиме, придется поработать с фурнитурой. Откройте окно и внимательно осмотрите торец створки – по всему периметру расположены цапфы или эксцентрики. Это элементы фурнитуры, положение которых определяет, насколько плотна створка прижимается к раме. Чтобы отрегулировать механизм и усилить прижим, вам нужно сделать следующее:• Найдите все точки крепления по периметру створки.• Поймите, какой элемент перед вами. Он может быть в форме гриба, цилиндра или овала. Часто на нем присутствует метка, которая показывает направление поворота.• После того, как вы определили деталь, возьмите нужный инструмент, например, шестигранник, и поверните элемент в нужном направлении. Ориентируйтесь на метку: если она смотрит в сторону улицы, прижим максимальный, а если в сторону комнаты – минимальный.• Действуйте плавно и проводите тест с бумагой после каждого поворота. Не нужно сразу выставлять прижим на максимум, иначе есть риск, что ход станет тугим и вам будет сложно открывать/закрывать окно.Вам понадобится шестигранник.Иногда проблема не в прижиме, а в петлях – они могут провиснуть. Как понять, что вы столкнулись именно с этим? Будет дуть по углам либо створка станет задевать раму снизу. В этом случае крутить нужно не цапфы, а петли. Так вы восстановите геометрию окна и избавитесь от сквозняка.Иногда бывает, что регулировка петель не помогает, так как створка провисла очень сильно. В этом случае без услуг мастера не обойтись. Он должен будет приехать, осмотреть проблемную зону и провести перепакетирование – установку пластиковых подкладок внутри створки.Сквозняк может остаться.Если после всех настроек вы все равно чувствуете холод, нужно проверить другие участки окна: откосы, подоконник, монтажный шов. Бывает так, что проблема скрывается не в створке и тогда любая попытка затянуть прижим может привести к дополнительной нагрузке на фурнитуру. Это значит, что сквозняк никуда не денется, а вот окно может в скором времени выйти из строя.