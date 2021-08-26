Как убрать складки и неровности на старых туфлях, чтобы они выглядели лучше новых

Готовишься отправиться на важное публичное мероприятие? Перед таким походом стоило бы погладить рубашку, брюки и пиджак. Если задуматься, то убрать складки и неровности на старых туфлях тоже не было бы лишним. Благо, сделать это совсем не сложно, во всяком случае, если знаешь, как именно подобная операция проводится.
Берем туфли. /Фото: youtube.com.
Когда готовишься к выходу в люди, особенно на публичное мероприятие, нельзя выглядеть плохо. Таков уж наш мир, что «по одежке встречают». Поэтому человек должен выглядеть с иголочки. Самое первое и главное, что нужно сделать с выходным гардеробом – это погладить его. Брюки, пиджак, рубашка – все это должно быть лишено даже самых маленьких складок, неровностей и помятостей. А что же насчет обуви?
Накрываем полотенцем. /Фото: youtube.com.
Каждый знает, что туфли нужно хорошенько почистить. Однако, чистка не избавит их от складок и помятостей. Мужчины хорошо осведомлены о том, что чем старше туфли, тем хуже они выглядят. Благо, решить проблему можно всего за несколько минут при помощи утюга, полотенца и воды. Технология предельно проста.
Утюжка 2-3 минуты. /Фото: youtube.com.
Берем туфли, которые собираемся надеть и засовываем в них носки, так, чтобы максимально упереть носовую часть обуви. После этого, следует взять наше полотенце и вымачиваем его в холодной воде. Включаем и нагреваем утюг. Когда он будет готов к работе, необходимо использовать влажное полотенце и кладем на нос туфель. Утюжим носы обуви через полотенце на протяжении 2-3 минут. Результат будет заметен сразу!
До и после. /Фото: youtube.com.
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