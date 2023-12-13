Кто придумал корону и как изменялся этот символ власти: история появления драгоценного украшения пра

Кто придумал корону
Очевидный первоначальный смысл надетой на голову правителя короны – выделить его из массы подданных, на поле боя, или во время больших собраний, или даже просто в толпе. Вероятно, этот отличительный знак позволял сориентироваться окружающим, если они, например, не знали «главного» в лицо. К подобному способу прибегали все мировые цивилизации, другой вопрос, что внешний вид «короны» довольно сильно варьировался: если вожди племен доколумбовой Америки предпочитали обрамлять голову перьями, то египтяне изготавливали «короны» совсем другого типа.
Короны фараонов Древнего Египта
До настоящего времени древнеегипетский головной убор фараонов не сохранился ни в одном экземпляре, все выводы о коронах фараонов делаются по изображениям на памятниках архитектуры и письменности. Считается, что существовало три вида корон, вероятно, сплетенных из тростника, травы, соломы: одна, красная корона Дешрет – для правителей Нижнего Египта, другая, белая корона Хеджет – для фараонов Верхнего. После объединения земель и корона стала двойной, получив название Пшент. Поскольку в гробницах фараонов среди оставленных там предметов короны не были найдены, предполагается, что использовалась одна, переходящая, при каждой новой «коронации».
Корона символизировала власть монарха в разных странах и на разных этапах развития человеческого общества. Источник: kino.mail.ru
На Древнем Востоке короны носили с незапамятных времен, оттуда традицию переняли и античные государства. Корону использовал Александр Македонский, провозглашая свою власть над завоеванными территориями. А впрочем, и древние греки, и римляне сами придумали свои «короны» – украшая прически богов, правителей, победителей состязаний венками и венцами. Кстати, само слово corona с латыни и переводится как «венец». А общая для многих культур форма этого символа власти и знака отличия – кольцо – была, скорее всего, продиктована требованиями культа Солнца, распространенного среди большинства цивилизаций прошлого.
Короны Средневековья
Коль скоро корона была предназначена для того, чтобы выделить главного, лучшего, требовалось и саму ее превратить в нечто уникальное, неповторимое. Древнейшая из сохранившихся до нашего времени христианских корон, корона лангобардов, носит название «Железная», но речь не о скромности или примитивных технологиях изготовления: просто покрытая золотом и украшенная драгоценными камнями корона имеет в своей основе узкую железную полосу, якобы изготовленную из гвоздя того креста, на котором был распят Христос.
Железная корона. Источник: commons.wikimedia.org
Железной короной, которую сделали, возможно, еще в пятом веке – либо несколько позже – короновался Наполеон в 1805 году. Первые европейские средневековые короны напоминали византийские венцы, а часто и вовсе были подарками византийских императоров. Почти все германские правители раннего Средневековья короновались так называемой «короной Карла Великого», изготовленной в конце X века для императора Оттона I или его сына Оттона II.http://navote.ru/?p=31797
Корона Теодолинды, датируется VI в. Источник: commons.wikimedia.org
Внешний вид корон постепенно менялся – от «венцов», в форме кольца – к коронам с зубцами разной формы: в виде крестов или лилий Для изготовления использовали драгоценные металлы и драгоценные камни, причем большинство корон сменяло несколько владельцев, и на протяжении своей долгой жизни переделывались и дополнялись, согласно пожеланиям очередного правителя. К X-XI векам корона как символ власти была в Европе явлением уже весьма распространенным, со временем украшать себя таким образом стали не только короли, но и аристократы уровнем-другим пониже.
Коронации прошлого и будущего
Отдельным видом корон стали папские – с XIV века они носили название «тиары». В последний раз папская тиара использовалась во время официальной церемонии в 1963 году – с тех пор пап не короновали. А вот на Руси цари надевали не короны, а «шапки»: знаменитая шапка Мономаха впервые использовалась при венчании на царство Ивана IV. Времена короны пришли позже, для коронации супруги Петра I Екатерины I, состоявшейся 7 мая 1724 года, была изготовлена первая в России императорская корона.
Большой императорской короной короновались все российские правители начиная с Екатерины II
Для коронации Екатерины II ювелирам была заказана Большая императорская корона, которую потом использовали при восшествии на престол все последующие российские императоры. Для создания этого шедевра потребовалось чуть больше двух месяцев и около пяти тысяч драгоценных камней. Императрицам, супругам императоров, полагалась корона меньшего размера.
Корона Св. Эдуарда
Среди английских корон самой старинной из сохранившихся считается корона принцессы Бланш, или корона Палатина, изготовленная в 1370 году. Корона Святого Эдуарда появилась в 1661 году и вплоть до 1953, когда официально взошла на британский престол Елизавета II, использовалась во время церемонии коронации. Кстати, среди европейских королевств только Британия может до настоящего времени похвастаться такой церемонией – подобная практика существует только в некоторых странах Востока.
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