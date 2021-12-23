Как выбрать питьевую воду?

Человек должен ежедневно получать чистую воду, так как от ее качества напрямую зависит его здоровье. Глобальной проблемой во всем мире является загрязнение источников, поэтому люди все чаще покупают воду для кулеров, очищенную от вредных примесей в промышленных условиях.

В воде в растворенном виде содержатся различные вещества. Не все они одинаково полезны для организма, поэтому существуют нормативы, позволяющие контролировать эти значения. Чтобы выбрать качественную воду, нужно знать, на какие критерии ориентироваться при покупке.

Категории воды

В отличие от минеральной, питьевая вода содержит меньшее количество солей. Ее можно употреблять в неограниченных объемах. Независимо от происхождения воды, она должна соответствовать установленным нормативам. Органолептические требования:

Вид.

Запах.

Вкус.

Вода не должна нести угрозу здоровью человека. Если в ходе проведения проверки обнаруживают какие-либо отклонения, ее очищают от посторонних примесей, либо дополняют солями. В зависимости от содержания полезных веществ и отсутствия вредных компонентов, воду делят на 2 категории: первую и вторую.

Воду первой категории можно употреблять без опасений для здоровья, независимо от источника, в котором она была добыта.

Ее качество выше, чем у водопроводной. По содержанию полезных веществ она уступает только воде высшей категории.

Вода высшей категории гарантировано не содержит биологических и химических загрязнений, так как к ней предъявляют жесткие требования. Отсутствие каких-либо микро- или макроэлементов – это повод для искусственного обогащения состава. Такая вода не просто отлично утоляет жажду, она является источником незаменимых веществ, так как физически полноценна.

Пометка «детская» может быть присвоена только воде высшей категории. В ее составе должны отсутствовать консерванты, а уровень фторид-иона не превышать значений в 0,6-1,0 мг/л.

Питьевая покупная вода может быть подготовленной или природной. Каждая из них должна иметь категорию.

Природная вода

Артезианская вода. Она представлена талой и дождевой водой, которая скапливается в так называемых «артезианских бассейнах». При соблюдении технологий добычи, ее достаточно очистить от взвесей или избытка минералов. Состав воды зависит от глубины ее залегания, но утверждать, что вода из самых недр земли полезнее, невозможно. Иногда именно она содержит большое количество токсинов и требует качественной очистки.

Родниковая вода выходит на поверхность земли из подземных источников. Она имеет приятный вкус, но гарантировать ее неизменно высокое качество без специальных исследований невозможно, так как ее состав все время меняется на фоне паводков, ливневых дождей, выбросов с предприятий. Такой воде чаще всего такой воде присваивается первая категория.

Ледниковая вода, которая образуется в ходе таяния ледников. Она чистая, содержит минимальное количество тяжелого изотопа водорода (дейтерия), который провоцирует рост раковых клеток.

На сегодняшний день любой производитель может указать на упаковке, что его вода – природная, так как это никак не регламентируется законом. Однако действительно природной можно считать только ту воду, которая была добыта из-под земли и прошла минимальную обработку. В ней должны содержаться минеральные соли. Добывают такую воду с применением особых технологий, позволяющих не нарушать ее естественный физико-химический состав. В идеале, природная вода может пройти лишь механическую очистку, но в реальности содержание в ней минералов все-таки корректируется.

Очищенная вода

Технология очистки воды зависит от ее исходного качества. Однако для бутилированной воды недопустимо использование хлора. Чем проще фильтры, тем ближе ее состав к природной. Однако встречается такая вода редко.

Чаще всего воду очищают технологией обратного осмоса, позволяющей получать практически стерильную жидкость. Однако она будет лишена не только вредных, но и полезных веществ. Употреблять ее каждый день нельзя, так как в ней отсутствуют минералы, а уровень кислотности повышен. В результате, такая вода приводит к вымыванию кальция из костей и зубов. Ее можно использовать в лечебных целях, но в продажу поступает вода, обогащенная минералами.

Еще один способ очищения воды – ее озонирование. Под влиянием озона погибают все микробы, но есть риск того, что в образовавшейся взвеси из органических веществ начнут размножаться новые бактерии, которые будут опаснее, чем их предшественники.

Третий способ обработки воды – ультрафиолетовое облучение. Перед проведением процедуры жидкость пропускают через фильтры, избавляя ее от примесей. Ультрафиолет уничтожает микробов, но не сказывается на химическом составе.

Для продления срока годности воды в нее добавляют серебро, йод или диоксид углерода. В «детской» воде может содержаться только йод.

Минеральный состав воды

В состав воды входит около 50 элементов. С 2 л питьевой воды в сутки человек получает следующее количество минералов:

50% йода;

50-80% фтора;

25% магния.

20% кальция.

Как повышенная, так и пониженная минерализация негативным образом отражается на состоянии здоровья. Поэтому качественная вода должна соответствовать нормативам по концентрации солей.

Особенности хранения

Воду для кулеров чаще всего разливают по пластиковым бутылкам объемом 19 л. Они должны быть изготовлены из качественного ПЭТ, из которого при соблюдении температуры хранении в 2-20 градусов не выделяются вредные вещества.

Срок хранения питьевой воды составляет от полугода до 2 лет. В этот период она должна находиться в затемненном помещении с хорошей вентиляцией.

Правила выбора воды

Правила выбора качественной воды:

Обращать внимание на место розлива. Хорошо, если оно совпадает с местом добычи.

Делать выбор в пользу производителя, зарекомендовавшего себя на рынке.

Обращать внимание на информацию, указанную на этикетке. На ней должен быть прописан источник получения воды, например, скважина или водопровод, адрес производителя, химический состав, регистрационные знаки.

Все надписи и рисунки должны быть качественно пропечатаны, а этикетка – плотно приклеена.

«Амурская легенда» производит качественную питьевую воду высей категории, соответствующую всем необходим требованиям. Источником нашей воды служит артезианская скважина глубиной 110. Вода отлично подходит для ежедневного употребления взрослыми и детьми.