Почему именно четверг стал «рыбным днем» в СССР

Рыбный четверг/ фото: psiola-center.ru
В советских странах был «рыбный день». Он был только по четвергам. И, несмотря на то, что Советского Союза уже нет, традиция сохранилась в наши дни. Рыбный четверг отмечают в российских семьях и странах СНГ. Но почему именно по четвергам нужно есть рыбу?
По четвергам в советских ресторанах и других заведения общественного питания подавали исключительно рыбные блюда.филе минтая... Однако рыбному разнообразию в этот день рады были не все граждане. Многие пропускали трапезу в столовой — одни просто не любили рыбу, у других была аллергия на ее белок. Но были и те, кто с удовольствием обедал рыбой в столовой и обязательно приносил домой парочку рыбных расстегаев.
1. Нехватка мяса в городах
Начало рыбной ловли/ фото: 9111.ru
Впервые рыбный день появился в начале 30-х годов. Связано это с тем, что правительство повысило налоги на фермерское хозяйство. В это же время происходит объединение мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные — колхозы. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота резко сокращается. В городах нарушается поставка мясной продукции и, как следствие, появляется нехватка мяса.
И тогда Анастас Микоян, Министр внешней торговли СССР, предлагает заменить мясо рыбой. Причем, рыбные продукты должны присутствовать в рационе каждого советского гражданина. Пропаганда рыбных продуктов началась в заводских и фабричных столовых, а затем и в заведениях общественного питания. Плакаты с изображением рыбных деликатесов и их пользы можно было встретить на каждом углу.
Плакаты с рыбной продукцией/ фото: papik.pro, https://back-in-ussr.com/
Также Министерство рыбной промышленности СССР проводило лекции, в которых рассказывали, что рыба — ценный источник йода и фосфора, а ее белок является легкоусвояемым, в отличие от белка красного мяса.
В это же время начинает активно развиваться консервная промышленность, поскольку ловля рыбы достигает промышленных масштабов. Черная и красная икра становится доступной для каждого гражданина, правда, ели ее неохотно. Советский Союз стал обеспечивать рыбой все население страны, и вскоре стал главным экспортером. Обязательный рыбный день был отменен...
2. Очередной бум рыбного дня
Килька в томатном соусе/ фото: https://back-in-ussr.com/
Во время и после Второй мировой войны пропаганда рыбы утихла. Но все изменилось после того, как Никита Хрущев, генеральный секретарь, попробовал «Кильку в томатном соусе». Он назвал этот недорогой продукт лучшим для народа. Рыбные консервы просто заполонили все полки гастрономов. Рыба стала делиться на сорта, а ее недостатки маскировали томатным соком.
Ловле рыбы уделялось большое внимание. И уже к 60-м годам страна имела крупный рыболовный флот. В год добывалось 10 миллионов тонн рыбы. А вот красное мясо снова оказалось дефицитным. Кроме того, случилась засуха, которая привела к потере большого количества зерна, и, как следствие, хлеба и корма для скота. Но советское правительство снова вспомнили о рыбном дне! Населению стали рассказывать о полезных свойствах рыбы, в аптеках появились баночки с рыбьим жиром, которым стали поить детей в детских садах.
Рыбий жир стали продавать в аптеках/ фото: diafilmy.su
В 70-х годах в стране открыли сеть рыбных магазинов «Океан». Люди могли самостоятельно выбирать рыбную продукцию в холодильных камерах и даже в аквариумах.
Первый рыбный магазин/ фото: https://back-in-ussr.com
Советские повара также приобщали население к рыбе. Они придумали рецепты салатов, которые содержали рыбные консервы и соленую рыбу. Так, в СССР появился популярный салат «Мимоза» и «Сельдь под шубой». В общепите опять ввели обязательный рыбный день — теперь его закрепили за четвергом.
3. «Рыбный четверг» стал обязательным
Четверг - рыбный день/ фото: modasadovod.ru
День недели выбирали очень долго. Врачи, психологи и социологи проводили совместные консилиумы, во время которых делали расчеты. По их мнению, именно в четверг потребление рыбы будет максимальным. Они объяснили это тем, что с понедельника по среду люди озабочены работой, им нужно много калорий, которые дает только мясо. Также рабочие могут заготовить с собой бутерброды и пропустить поход в столовую. Пятница — день перед выходными, люди уже устали. А вот четверг — идеальное время для легкоусвояемой пищи. Правительству также нужно было обратить на свою сторону всех верующих. Четверг — это день, когда традиционно разрешалось есть мясо.
4. Рыбный день остался в анекдотах
Советская столовая/ фото: magmer.ru
Рыбный четверг продержался до 80-х годов. Он был обязательным во всех заведениях общественного питания. На картинках плакатов рыбные блюда выглядели аппетитно. Однако со временем большинство поваров не заморачивались с меню. В столовых продавали уху, рыбные котлеты «Дружба», минтай с яйцом, бутерброды со шпротами и салат «Селедку под шубой». Но вскоре правительство переключилось на борьбу с алкоголизмом, и про рыбный день снова забыли...
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