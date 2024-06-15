15 поразительных фактов о гигиене в Средневековье, в реальность которых сегодня тяжело поверить

Гигиена в Средневековье: поразительно, но факт.
Ещё совсем недавно у людей были достаточно странные по современным меркам методы гигиены. Так, для ухода за зубами использовали плоть мёртвых животных, неприятный запах изо рта устраняли при помощи навоза, а хирургическое оборудование стерилизовали мочой.
1. «Чуги»
Чуги вместо туалетной бумаги.
До изобретения туалетной бумаги люди использовали много интересных методов содержания в чистоте пятой точки. Японцы в древности использовали плоские палочки, известные как «чуги», древние греки подтирались черепицей, а коренные американцы использовали веточки, сухую траву, маленькие камни и даже раковины устриц.
2. Дым от свечи
Дым от свечи как средство от боли.
До того, как врачи досконально изучили гигиену полости рта, они обычно полагали, что зубную боль вызывают черви, которые живут внутри зубов. Чтобы вывести этих несуществующих червей, они задували в рот пациента дым от свечи.
3. Пиявки
Пиявки против дурной крови.
Пиявки были наиболее распространенным методом кровопускания. Считалось, что большинство заболеваний вызвано избытком «дурной» крови, и от неё нужно обязательно избавиться.
4. Отверстия в полу
Дыра в полу - и никаких проблем.
В средневековых замках династии Тюдоров в качестве туалетов использовались отверстия в полу, закрывающиеся деревянными плитами. Из них фекалии сливались в ров вокруг замка. Таким образом, романтическая картина величественного замка, окруженного рвом со сверкающей чистой водой, далеко не всегда так романтична, как думают современники.
5. Парики
Сомнительное великолепие париков.
Изящные парики, которые все видели на портретах благородных особ XV-XVIII веков, выглядят красиво и утончённо. Однако, есть один нюанс, о котором обычно умалчивают в учебниках истории: эти парики были покрыты вшами и гнидами.
6. Куриный навоз
Куриный навоз как универсальное средство.
Этот совет фигурировал в медицинском справочнике XVII века. Мужчинам советовали наносить куриный навоз на головы, чтобы вылечить облысение, бесплодие, «вонючее дыхание», головных вшей и боль в груди.
7. Кровавый мох
Кровавый мох.
Кровавый мох, растущий в Европе, - растение с уникальными вяжущими и кровоточащими качествами. Возможно, оно получило свое название, поскольку использовалось в качестве тампона при менструациях средневековыми женщинами.
8. Прижигание
Прижигание как спасение.
Прижигание, которое было одной из самых жестоких средневековых медицинских практик, использовалось для остановки сильного кровотечения (например, во время ампутации) путем прикладывания к ране куска раскаленного металла. Это действительно приводило к прекращению кровотечения и предотвращало инфекции, но подобная процедура вызывала обширные и очень болезненные ожоги.
9. Пессарии
Крокодил как спасение от нежелательной беременности.
Древнеегипетские женщины использовали пессарии из крокодилового помета. Этот метод контрацепции упоминается в документах, датирующихся 1850 г. до н.э. Крокодиловый навоз на самом деле слабощелочной, как и современные спермициды, поэтому, возможно, подобная практика действительно была эффективной.
10. Специи
Долой дурной запах!
В Средневековье считалось, что плохой запах может стать причиной самых различных заболеваний. Следовательно, гигиена полости рта была сосредоточена на поддержании хорошего дыхания. Если у человека гнили зубы, он считался здоровым до тех пор, пока жевал какие-то специи, чтобы перебить запах.
11. Белила из свинца
Белее белого.
На протяжении веков бледная кожа была признаком благородства. Загоревшие женщины считались простолюдинками, потому что загар они получали, много работая под лучами солнца. Чтобы соответствовать неписанным канонам, средневековые женщины отбеливали свои лица пшеничной мукой или белилами из свинца, которые содержали значительное количество ядовитого мышьяка.
12. Ртуть
Ртуть как лекарство.
Ртуть - чрезвычайно токсичный химический элемент - часто использовался для лечения различных кожных заболеваний и даже проказы. Также его использовали для лечения заболеваний, передающихся половым путем, таких как сифилис.
13. Протезы из «живых» зубов
Протезы из «живых» зубов.
Богатый сахаром рацион приводил к частым разрушению зубов среди дворян, поэтому модницы часто вставляли искусственные зубы из слоновой кости или фарфора, но, по возможности, они предпочитали обзаводиться протезами из «живых» зубов. Бедных людей поощряли продавать здоровые зубы для этой цели.
14. Мертвая мышь
Мышь для избавления от зубной боли.
Древние египтяне полагали, что если положить мертвую мышь во рот, то это облегчит зубную боль. В некоторых случаях мышь, перетертую в «пюре», смешивали с другими ингредиентами, а полученную припарку прикладывали к больному месту.
15. Искусственные брови
Идеальные бровки сомнительным способом.
Некоторые просвещенные дамы боялись, что их брови недостаточно заметны и не соответствуют канонам красоты. Поэтому они делали искусственные брови из меха мертвых мышей.
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