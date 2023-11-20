Ресторан El Diablo: там стейки готовят на вулкане

Испанцы знают, что настоящий стейк непременно должен быть с кровью и приготовлен на… вулкане! Именно такое блюдо можно попробовать в ресторане с мистическим названием El Diablo, что в переводе означает Дьявол. Здесь аппетитные куски мяса за считанные минуты поджариваются на небольшом действующем вулкане!

Уникальный ресторан находится на острове Лансарот. Здесь всегда много посетителей, ведь вулкан на сегодняшний день не представляет никакой опасности. Скорее он напоминает дыру в земле, через которую вулканическое тепло вырывается из глубин Земли.

Раньше приезжающие в эту местность туристы довольствовались сардинами и вином, пока находчивый Сесар Манрик в 1970 году не решил использовать вулкан в качестве огромного природного гриля. Строительство ресторана было непростым, поскольку высокие температуры не давали возможность заложить фундамент на нужной глубине. В качестве основания решено было использовать девять слоев базальтового камня.

Меню ресторана приятно удивит настоящих гурманов обилием мясных и рыбных блюд! Однако вкусная еда – не единственная причина, по которой стоит посетить это место. Живописный ландшафт привлекает сюда множество туристов, желающих поужинать на закате (кстати, трансфер от отеля и ужин в ресторане обойдутся порядка 50 евро)