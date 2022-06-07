О чем может «рассказать» кровь

Даже общий анализ крови будет важным физиологическим показателем, который поможет врачу определить уровень здоровья пациента. Исследование дает понятную информацию о клеточном составе крови: зная уровень нормы, можно просто сравнивая понять, все ли с вами в порядке. Но как понять, где норма у самых важных параметров?
Эритроциты
Норма: (4.0–5.1) *10 в 12/л
Это безъядерные клетки, которые служат для трансфера кислорода в теле. Повышение количества эритроцитов в крови может сигнализировать о заболевании легких, печени и почек. Кроме того, при воспалительном процессе уровень эритроцитов постоянно скачет, что позволяет (в некоторых случаях) диагностировать онкологию на ранней стадии.
Лейкоциты
Норма: (4.0–9.0) *10 в 9/л
Белые клетки крови, обеспечивающие нам защиту от вирусов. Серьезное превышение нормального уровня лейкоцитов в крови может говорить о начале инфекционной болезни.
Тромбоциты
Норма: (180–320) *10 в 9/л
Кровь после ранения сворачивается благодаря именно этим клеткам. Опасное отравление тяжелыми металлами, почечная недостаточность и цирроз печени характеризуются резким уменьшением количества тромбоцитов в крови.
Глюкоза
Норма: 3,5–6,5 ммоль/л
Сахарный диабет вполне способен развиться и у взрослого человека. Поэтому так важно проверять уровень глюкозы хотя бы раз в год: резкий скачок будет говорить о том, что нужно срочно обратиться к врачу.
Билирубин
Норма: 20,5 ммоль/л
Этот показатель помогает определить, нормально ли функционирует печень. Гепатит всех типов и желчнокаменная болезнь характеризуется высоким уровнем билирубина.
Креатинин
Норма: 0,18 ммоль/л
Почечную недостаточность опытный врач способен определить уже по уровню креатинина в крови.
Гемоглобин
Норма: 130–160 г/л
В эритроцитах находится белок гемоглобин, помогающий регулировать перенос кислорода между легкими и тканями тела. При кровотечении гемоглобин естественно снижается, однако он будет низок и при скрытом поражении внутренних органов. Повышение гемоглобина сигнализирует о какой-то болезни крови или о сердечной недостаточности.
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