О чем может «рассказать» кровь

Даже общий анализ крови будет важным физиологическим показателем, который поможет врачу определить уровень здоровья пациента. Исследование дает понятную информацию о клеточном составе крови: зная уровень нормы, можно просто сравнивая понять, все ли с вами в порядке. Но как понять, где норма у самых важных параметров?









Эритроциты

Лейкоциты

Тромбоциты

Глюкоза

Билирубин

Креатинин

Гемоглобин