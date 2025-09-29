При упоминании пленума ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства, который был проведен пятьдесят пять лет назад, практически любой из нас подумает, что на нем решались вопросы касаемо выполнения планов по уборке урожая или повышения объемов производства молока. Но мало кто знает, что именно так началась история шоколадки «Алёнка» - любимого лакомства советских детей и взрослых, которое и сегодня радует нас своим первозданным и неповторимым вкусом.

Именно на вышеупомянутом пленуме был поднят вопрос о налаживании производства молочного шоколада – вкусного и качественного, но при этом доступного каждому советскому гражданину. За выполнение правительственного задания принялось сразу несколько кондитерских фабрик. Идеальную рецептуру получилось вывести далеко не сразу. В конечном итоге это удалось кондитерам фабрики «Красный Октябрь». Производство по новому рецепту было налажено еще на двух предприятиях - кондитерской фабрике им.Бабаева и «Рот Фронт». Первые поместили на обертку шоколадки изображение девочки с синим платочком на голове, вторые же разработали сразу два дизайна – девочки с лейкой в руках и девочки с зайчиком и собакой.«Красный Октябрь» в свою очередь начал целую кампанию по подбору названия и разработке дизайна обертки шоколада. Забавно, но причины, по которым лакомство именуется «Алёнка», остается загадкой. Сегодня бытуют две версии: согласно одной из них, название дал персонаж русских сказок Аленушка. Другая же более реалистична: шоколадку назвали в честь дочек космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, обе носили имя Елена. Название первоначально также должно было звучать «Аленушка», а на обертку планировали поместить репродукцию одноименной картины Виктора Васнецова.Однако вмешались партийные чиновники: они посчитали возмутительным в стране «счастливого детства» идею расположить на обертке шоколадки изображение босоногой девушки. И имя сократили.А вот обертку решили сделать эксклюзивной: началось создание фирменного портрета «Аленки». В газету «Вечерняя Москва» было дано объявление о конкурсе на фотографию маленькой девочки. Так и появилась знакомая нам милая девочка в ярком платочке. Справедливости ради следует уточнить, что итоговый вариант обертки украсил собирательный портрет, однако основными стали черты лица 8-месячной дочери художника «Красного Октября» Александра Гериназа, которую по забавному совпадению звали Леночкой. Интересный факт: в 2000 году уже взрослая Елена Гериназ подала суд с требованием компенсации за использование своего изображения на обертке. Но иск она проиграла, так как в жизни она кареглазая, а «Аленка» - с голубыми глазами.За свою более чем полувековую историю «Аленка» менялась: на обертке изображали девочку то в сезонной одежде, то с гвоздиками в руках, то в образе Снегурочки. Чаще всего изменения приурочивали к праздникам или временам года. Но, как ни старались художники фабрики, популярность девчушки в платочке затмить уже было невозможно. Одна из последних кардинальных попыток изменить дизайн обертки шоколадки предприняли в конце девяностых годов – у Аленки появился друг. Персонажа назвали Кузей , и изображался он как милый конопатый мальчуган. Но и он не запал в душу потребителю.Стоит отдать должное производителю, но рецептуру шоколада он не менял с момента начала производства. Состав лакомства следующий: молоко сухое — 20%, сахар — 35%, масло какао — 15%, какао тертое, эмульгатор лецитин. Ежедневно «Красный Октябрь» выпускает 200 тысяч плиток «Аленки» .