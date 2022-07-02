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Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц


Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

 

Жизнь – штука удивительная. Никогда не знаешь, какие знания и навыки пригодятся. А то и вовсе выручат в экстремальной ситуации. К примеру, вы знаете, как из одной веревки или куска бечевки сделать две? При том, без ножниц или зажигалки? А мы знаем. И с удовольствием поделимся этим маленьким, но полезным трюком с вами.

Если вам вдруг понадобится дополнительная веревка, бечевка или шнурок, а ножниц или ножа под рукой не наблюдается, вспомните этот простой лайфхак. Просто как следует натяните её и в районе середины хорошенько прижмите ногами, как на фото.
Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

 

Теперь возьмите один из концов веревки, протяните его под центром, чтобы получилась петля.
Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

 

Дело за малым – трите до победного!
Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

 

Конечно же, не забудьте посмотреть, как ловко этот метод справляется с веревками разных типов на видео.

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Как разорвать любую веревку без ножа и ножниц

И не забудьте:
Как разорвать любую веревку без ножа и ножницПодписаться на мой Instagram
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