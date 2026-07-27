Револьвер на миллион с большим калибром и космическими технологиями



Korth NXR 44 Magnum./ Фото: ontargetmagazine.com Korth NXR 44 Magnum./ Фото: ontargetmagazine.com

Обычно револьвер – это максимально простое и практичное оружие, где нет места всяким технологическим изыскам. Он гораздо проще пистолета, реже ломается и выдерживает выстрел патроном куда большего калибра, а сильная отдача – это всего лишь плата за убойную силу. Обычно револьвер – это максимально простое и практичное оружие, где нет места всяким технологическим изыскам. Он гораздо проще пистолета, реже ломается и выдерживает выстрел патроном куда большего калибра, а сильная отдача – это всего лишь плата за убойную силу.Правда, компания Korth так не считает. Её револьвер NXR больше похож на выставку высоких технологий, а по своей ценности он вполне сравним с высокоточными винтовками.

Американо-немецкий проект



Револьвер Korth NXR 44 Magnum./ Фото: ontargetmagazine.com Револьвер Korth NXR 44 Magnum./ Фото: ontargetmagazine.com

Созданием револьвера NXR занималось сразу две компании. Первая – небольшая немецкая мануфактура Korth Arms, которая занимается разработкой высококачественного оружия премиум класса. На этой фабрике работают всего два десятка мастеров, каждая единица оружия создаётся одними руками, на подгонку механизмов тратятся сотни часов, и всё это делается исключительно вручную. Интересно, что на немецкой фабрике делаются только заготовки и механизмы, а потом всё это отправляется в Соединённые Штаты, поскольку эти револьверы предназначены именно для американского рынка. Их окончательной доводкой занимается американская компания Nighthawk Custom, которая специализируется на создании кастомного оружия. Здесь револьверы приспосабливают под местные запросы и создают для них красивую обёртку. В результате получается штучное оружие для американцев, которые воспринимают его лишь как дорогую игрушку.



Охотничий револьвер./ Фото: handgunsmag.com Охотничий револьвер./ Фото: handgunsmag.com

Идея создания револьвера NXR принадлежит компании Korth Arms, которая хотела извлечь максимум пользы из мощного охотничьего патрона .

1. Космические технологии



Револьвер с аэрокосмическими технологиями./ Фото: handgunsmag.com Револьвер с аэрокосмическими технологиями./ Фото: handgunsmag.com

У инженеров из Korth Arms есть богатый опыт работы с аэрокосмической отраслью, и они активно использовали его во время создания этого револьвера. Полностью фрезерованная рама револьвера изготовлена из высоколегированной стали. Многие детали закалили для повышения прочности, а ствол изготовили из высококачественной нержавеющей стали, а сверху револьвер покрыли молекулярным угольным напылением, которое не уступает в своих характеристиках алмазу.

2. Подгонка деталей вручную



Внутри револьвера Korth Arms./ Фото: reddit.com Внутри револьвера Korth Arms./ Фото: reddit.com

Интересно, что для идеальной работы механизма каждую его деталь подгоняют вручную, поэтому оружию не требуется период притирки, как у обычных заводских моделей. Оружейник многократно пересобирает револьвер, подгоняет детали при помощи притирочной пасты, а результат своей работы проверяет на слух.

3. Минимальный зазор



Идеальная подгонка./ Фото: prouser.me Идеальная подгонка./ Фото: prouser.me

Один из самых критичных для револьвера параметров – это зазор между барабаном и стволом, через который наружу прорываются пороховые газы. В Korth NXR он составляет всего полмиллиметра, что сводит потери к минимуму. Благодаря этому почти все пороховые газы уходят через ствол и служат для ускорения пули, а руки стрелка не страдают во время выстрела.

4. Мгновенная разборка



Съёмный барабан./ Фото: cotswoldclassicarms.co.uk Съёмный барабан./ Фото: cotswoldclassicarms.co.uk

Чтобы как следует почистить обычный револьвер, его нужно долго и упорно разбирать, но инженеры Korth встроили специальный механизм. Благодаря ему можно буквально за несколько секунд вытащить весь барабан вместе с шарниром, на котором тот держится. То есть револьвер можно быстро разобрать даже в полевых условиях или же просто заменить пустой барабан на снаряжённый.

5. Ролики и невесомый спуск



Уникальный спусковой механизм./ Фото: primerpeak.com Уникальный спусковой механизм./ Фото: primerpeak.com

В классическом револьвере стрелку каждый раз при нажатии на спуск приходится проворачивать весь механизм. Это само по себе тяжело, на спусковой крючок приходится давить с большой силой, а точность сильно падает, поскольку револьвер ходит из стороны в сторону. В Korth NXR установили фирменный запатентованный механизм с роликовыми подшипниками, благодаря которым весь этот процесс проходит гладко и почти незаметно.

6. Точность и ресурс



С повышенной точностью./ Фото: artstation.com С повышенной точностью./ Фото: artstation.com

Ствол для этого револьвера изготавливали по спортивным технологиям, то есть с минимальными допусками и с самым высоким классом точности. На практике это означает высокую точность каждого выстрела и впечатляющую кучность, особенно учитывая, что это не специализированное оружие. Ко всему прочему детали, изготовленные из высококачественной стали и покрытые защитным слоем, имеют огромный ресурс даже при использовании мощных патронов.

7. Сниженная отдача



С уменьшенной отдачей./ Фото: noxinfluencer.com С уменьшенной отдачей./ Фото: noxinfluencer.com

Любопытно, что инженеры всё-таки смогли уменьшить отдачу от патрона охотничьего 44-го калибра. Причём этот эффект получился из трёх составляющих. Первая – солидный вес револьвера, который с шестидюймовым стволом составляет полтора килограмма без патронов. Вторая – встроенная система утяжелителей, размещённая в кожухе под стволом. Она смещает центр тяжести вперёд и не даёт стволу подпрыгивать во время выстрела. Третья – оригинальный дульный тормоз-компенсатор. В совокупности всё это намного облегчило жизнь стрелку.