Снимки, так похожие на кадры из старых фильмов, в которых образы говорят сами за себя

Фестиваль боди-арта. Автор: Daniela Vallant.
Боди-арт – такое искусство, благодаря которому рождаются самые разнообразные образы, будь то киборги, мутанты, пришельцы или же дивные принцессы из неведомых миров. Именно поэтому фотограф Даниэла Валлант (Daniela Vallant) вооружившись фотокамерой, отправилась на мероприятие Wоrld Bodуpainting Fеstival, которое проводится в Австрии для того, чтобы запечатлеть всё это великолепие в своих работах.
Восточная красавица. Автор: Daniela Vallant.
Венецианский карнавал. Автор: Daniela Vallant.
Необычный боди-арт. Автор: Daniela Vallant.
Вот такие необычные образы можно было увидеть на фестивале боди-арта в Австрии. Автор: Daniela Vallant.
Чаще всего любой фестиваль боди-арта – яркое, красочное зрелище, глядя на которое разбегаются глаза от изобилия образов, буйства красок и цветов. Поэтому практически каждый фотограф всеми силами старается запечатлеть всё это пёстрое великолепие, передав не только царящую вокруг атмосферу, но и настроение. Даниэла же решила пойти другим путём и вместо привычных цветных изображений, она применила непростой, но оттого не менее интересный и необычный коллодионный процесс, благодаря которому каждый снимок выглядит, словно потрёпанный временем. Стоит так же отметить тот факт, что такая интерпретация с первых минут вызывает интерес и, привлекая внимание, заставляет взглянуть, казалось бы, на самые обычные и приевшиеся образы в ином свете.
Мастера боди-арта с поставленной задачей справились на все 100%. Автор: Daniela Vallant.
Фотограф Даниэла Валлант знает как преподнести снимки.
Новая статуя свободы. Автор: Daniela Vallant.
Теневые узоры. Автор: Daniela Vallant.
Повелительница морей. Автор: Daniela Vallant.
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