4 дельных совета, как сэкономить в ресторане и не попасться на хитрые уловки официантов

1. Выбрав ресторан или кафе, сориентируйтесь по ценам в заведении

В обязательном порядке при изучении меню проверяйте стоимость блюд и вин, особенно, когда официант предлагает их очень уж настойчиво / Фото: astrozib.com

Не посмотрев меню, не заказывайте предложенные официантом блюда / Фото: food.inmyroom.ru

2. Цена в меню может указываться не за блюдо в целом, а только за сто граммов

В ряде ресторанов и кафе в меню указана стоимость всего за сто граммов продукта, например, мяса или рыбы / Фото: gdebar.ru

3. Чаевые в ресторанах

Если человеку понравилось обслуживание, он может на свое усмотрение оставить чаевые / Фото: dagpravda.ru

4. Кофе за барной стойкой дешевле, чем за столиком

Как правило, кофе за барной стойкой стоит дешевле, чем за столиком / Фото: eurocoffeedirect.com