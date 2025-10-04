С нами не соску...
4 дельных совета, как сэкономить в ресторане и не попасться на хитрые уловки официантов




Посещая кафе или ресторан в любой точке земного шара, необходимо понимать, что вы всегда можете попасть на деньги. Во всяком случае вам могут попытаться впарить что-то подороже, и у официантов это обязательно получится. Работа у них такая! На примере римских ресторанов постараемся разобраться, как не попасть на крючок.
Советы актуальны и для наших заведений.

1. Выбрав ресторан или кафе, сориентируйтесь по ценам в заведении


В обязательном порядке при изучении меню проверяйте стоимость блюд и вин, особенно, когда официант предлагает их очень уж настойчиво / Фото: astrozib.com

В обязательном порядке при изучении меню проверяйте стоимость блюд и вин, особенно, когда официант предлагает их очень уж настойчиво / Фото: astrozib.com

 

Сделать это несложно. Как правило, при входе размещено меню с указанными ценами. Достаточно просмотреть их, и вы поймете подходит ли данный вариант под бюджет. В обязательном порядке при изучении меню проверяйте стоимость блюд и вин, особенно, когда официант предлагает их очень уж настойчиво.
Не посмотрев меню, не заказывайте предложенные официантом блюда / Фото: food.inmyroom.ru

Не посмотрев меню, не заказывайте предложенные официантом блюда / Фото: food.inmyroom.ru


Например, вы пришли в кафе или ресторан и собираетесь сделать заказ. Но вместо предоставления вам меню, официант предлагает заказать определенное блюдо и соответствующее вино, которое к нему подойдет. Прежде чем заказывать предложенное, попросите, чтобы принесли меню. Так вы сможете понять, что и сколько стоит. Стесняться не нужно. Это нормальная практика.

2. Цена в меню может указываться не за блюдо в целом, а только за сто граммов


В ряде ресторанов и кафе в меню указана стоимость всего за сто граммов продукта, например, мяса или рыбы / Фото: gdebar.ru

В ряде ресторанов и кафе в меню указана стоимость всего за сто граммов продукта, например, мяса или рыбы / Фото: gdebar.
ru

 

Действительно, в ряде ресторанов и кафе в меню указана стоимость всего за сто граммов продукта, например, мяса или рыбы. Если вы видите, что здесь они стоят слишком уж дешево, присмотритесь внимательно к цене. Как правило, рыба будет дороже.

3. Чаевые в ресторанах


Если человеку понравилось обслуживание, он может на свое усмотрение оставить чаевые / Фото: dagpravda.ru

Если человеку понравилось обслуживание, он может на свое усмотрение оставить чаевые / Фото: dagpravda.ru


 

Если вам принесли счет и там прописано «за обслуживание», то клиент может и не оставлять чаевые, так как обслуживание уже включено. Если подобная строка отсутствует и человеку понравилось обслуживание, он может на свое усмотрение оставить чаевые. В ресторанах Рима это обычно пять-десять процентов от суммы по счету.

4. Кофе за барной стойкой дешевле, чем за столиком


Как правило, кофе за барной стойкой стоит дешевле, чем за столиком / Фото: eurocoffeedirect.com

Как правило, кофе за барной стойкой стоит дешевле, чем за столиком / Фото: eurocoffeedirect.com

 

В Италии, в особенности, если это населенные пункты с большим туристическим потоком, кофе всегда будет дешевле за барной стойкой, а не за столиком. Итальянцы эту особенность хорошо знают.

источник

