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Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в Турции


Восточная сказка: Самые красивые снимки Турции.

Восточная сказка: Самые красивые снимки Турции.

Турция – захватывающая история о падении Трои, красочная экскурсия по древним храмам и руинам старых городов, релаксирующий отдых на побережье лазурного моря, сотни снимков чарующей природы, полные карманы местных сладостей, специй и различных безделушек, охапка ярчайших впечатлений от полёта на огромном воздушном шаре над каменистой Каппадокией, а ещё – это тысяча и одна ночь головокружительных приключений по самым живописным местам восточной жемчужины.

1. Стамбул, Собор Святой Софии


Собор Святой Софии —<br>всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.

Собор Святой Софии —
всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.


До 360 года на этом месте стоял храм языческой Артемиды. Император Константин поставил на его месте небольшую церковь в честь Святой Софии.

До 360 года на этом месте стоял храм языческой Артемиды. Император Константин поставил на его месте небольшую церковь в честь Святой Софии.

 

2. Каппадокия


Воздушные шары Каппадокии.

Воздушные шары Каппадокии.


Каппадокия — полупустынный регион в центральной части Турции.

Каппадокия — полупустынный регион в центральной части Турции.

 

3. Сафранболу


Сафранболу — город и самый большой и развитый район провинции Карабюк.

Сафранболу — город и самый большой и развитый район провинции Карабюк.


Сафранболу: Стеклянная терраса и акведук Инджекая.

Сафранболу: Стеклянная терраса и акведук Инджекая.

 

4. Олюдениз


Олюдениз — это курортная деревня на юго-западном побережье Турции.

Олюдениз — это курортная деревня на юго-западном побережье Турции.

 
Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком.

Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком.

 

5. Немрут-Даг


Немрут-Даг — гора на юго-востоке Турции в Таврских горах в иле Адыяман.

Немрут-Даг — гора на юго-востоке Турции в Таврских горах в иле Адыяман.

 
Немрут даг — Гробница Антиоха и святилище, а также одна из знаменитейших достопримечательностей Турции.

Немрут даг — Гробница Антиоха и святилище, а также одна из знаменитейших достопримечательностей Турции.

 

6. Измир


Измир – турецкий город на побережье Эгейского моря, долгое время носивший название Смирна.

Измир – турецкий город на побережье Эгейского моря, долгое время носивший название Смирна.

 
Город был основан греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи.

Город был основан греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи.

 

7. Памуккале


Памуккале — это город в западной части Турции.

Памуккале — это город в западной части Турции.

 
Он знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка.

Он знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка.

 

8. Конья


Конья — город в Турции в центральной части Анатолии.

Конья — город в Турции в центральной части Анатолии.

 
Это один из древнейших городов на земле, и единственный, в котором жизнь не прерывалась никогда.

Это один из древнейших городов на земле, и единственный, в котором жизнь не прерывалась никогда.

 

9. Адана


Адана — крупный промышленный город на востоке Турции, который в разные эпохи принадлежал разным цивилизациям и империям.

Адана — крупный промышленный город на востоке Турции, который в разные эпохи принадлежал разным цивилизациям и империям.

 
Согласно преданиям город был основан Аданусом, сыном титана Урана.

Согласно преданиям город был основан Аданусом, сыном титана Урана.

 

10. Эфес


Эфес — древний город на территории современной Турции.

Эфес — древний город на территории современной Турции.

 
Эфес — одна из самых популярных достопримечательностей Турции, по числу гостей его опережает только стамбульский Султанахмет.

Эфес — одна из самых популярных достопримечательностей Турции, по числу гостей его опережает только стамбульский Султанахмет.

 

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Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в Турции

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Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в ТурцииПодписаться на мой Instagram
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