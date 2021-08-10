Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в Турции

Восточная сказка: Самые красивые снимки Турции.

1. Стамбул, Собор Святой Софии



всемирно известный памятник византийского зодчества Собор Святой Софии —всемирно известный памятник византийского зодчества , символ «золотого века» Византии.

До 360 года на этом месте стоял храм языческой Артемиды. Император Константин поставил на его месте небольшую церковь в честь Святой Софии.

2. Каппадокия

Воздушные шары Каппадокии.

Каппадокия — полупустынный регион в центральной части Турции.

3. Сафранболу

Сафранболу — город и самый большой и развитый район провинции Карабюк.

Сафранболу: Стеклянная терраса и акведук Инджекая.

4. Олюдениз

Олюдениз — это курортная деревня на юго-западном побережье Турции.

Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком.

5. Немрут-Даг

Немрут-Даг — гора на юго-востоке Турции в Таврских горах в иле Адыяман.

Немрут даг — Гробница Антиоха и святилище, а также одна из знаменитейших достопримечательностей Турции.

6. Измир

Измир – турецкий город на побережье Эгейского моря, долгое время носивший название Смирна.

Город был основан греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи.

7. Памуккале

Памуккале — это город в западной части Турции.

Он знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка.

8. Конья

Конья — город в Турции в центральной части Анатолии.

Это один из древнейших городов на земле, и единственный, в котором жизнь не прерывалась никогда.

9. Адана

Адана — крупный промышленный город на востоке Турции, который в разные эпохи принадлежал разным цивилизациям и империям.

Согласно преданиям город был основан Аданусом, сыном титана Урана.

10. Эфес

Эфес — древний город на территории современной Турции.

Эфес — одна из самых популярных достопримечательностей Турции, по числу гостей его опережает только стамбульский Султанахмет .