Как менялись стандарты красоты в Корее в последние 100 лет
До 1945 года стандарты красоты в тогда ещё просто Корее были одинаковыми. Но после, когда государство разделилось на Северную Корею и Южную, мода пошла в двух абсолютно разных направлениях. Это видео не только показывает модные тенденции на протяжении 100 лет, но и наглядно объясняет, как политический строй страны может влиять на стандарты красоты.
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