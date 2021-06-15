Поддержание порядка на кухне — задача не из простых, и не важно, какого размера кухня. Многочисленная кухонная утварь постоянно оказывается не на своем месте, а процесс наведения порядка занимает очень много времени.
Упростить жизнь хозяйке помогут функциональные системы для хранения и организации. Многоярусные подставки, ящики, крючки, разделители для полок и многие другие полезные вещи должны быть на каждой кухне.
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Советы по организации пространства в кухне
Поддержание порядка на кухне — задача не из простых, и не важно, какого размера кухня. Многочисленная кухонная утварь постоянно оказывается не на своем месте, а процесс наведения порядка занимает очень много времени.
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