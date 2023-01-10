Лайфхаки с микроволновкой, которые заслуживают быть вписанными во все кулинарные книги

С момента первого коммерческого использования в 1946 году микроволновая печь стала героем домашнего обихода, освободив нас от трудоемких кулинарных задач.

Многие люди, конечно, просто греют в ней еду, но возможности этого прибора куда шире. В статье вы найдете несколько лайфхаков, которые, надеемся, значительно облегчат вам жизнь и принесут новые гастрономические знания.



Размягчить засохший рис

Засушить травы

Подогреть лук, чтобы он не вызывал слезы

Смягчить сухофрукты для выпечки

Снять кожуру с помидоров

Почистить чеснок

Ускорить «подход» теста для хлеба

Растопить мед

Реанимировать черствый хлеб

Замариновать огурцы

Меры предосторожности при использовании микроволновой печи

Приготовленный рис хранится в холодильнике несколько дней, но может быстро засохнуть. Сделать рис снова мягким поможет кубик льда и микроволновая печь. Нужно положить лед на горку риса и поставить на разогрев. Влага от льда пропарит рис, вернув ему нежность и пышность.Почему лед остается целым, а не заливает рис водой? Жесткие водородные связи в кубике льда препятствуют вращению молекул воды. Это означает, что лед не поглощает много энергии из микроволновой печи, что позволяет ему сохранять твердую форму по мере нагревания пищи.Если вы заметили, что купленная пару дней назад свежая зелень вот-вот завянет окончательно, не стоит ее выбрасывать. Можно высушить ее в микроволновой печи и убрать в шкаф, чтобы потом добавлять в блюда.Выложите зелень на бумажное полотенце на тарелку и разогревайте в микроволновке в течение 30 секунд. Повторите 3 раза или больше, пока не увидите желаемый результат.Поместите целую луковицу в микроволновую печь на 45 секунд. При нагреве расщепляются химические вещества, которые и вызывают слезы. Теперь лук можно спокойно нарезать и не плакать при этом.Если по рецепту для выпечки сухофрукты необходимо замочить на ночь в воде или чае, а вы об этом забыли, на помощь снова придет микроволновка. Просто положите сухофрукты в миску, пригодную для микроволновой печи, залейте их нужной жидкостью, накройте пленкой и нагревайте на высокой мощности в течение 2 минут. Затем выньте из печи и оставьте на столе на 5 минут (приводим время из расчета на 4 чашки или 1 кг фруктов и 1/4 чашки или 60 мл жидкости). Дайте сухофруктам остыть, прежде чем добавлять в тесто.Мы привыкли заливать помидоры кипятком, чтобы снять с них кожуру. Но можно сделать это быстрее и при этом не обжечь пальцы. Сначала вымойте помидоры и уберите плодоножку.Сделайте надрез крестиком у основания помидора (при приготовлении помидора в микроволновой печи вода в нем быстро превращается в пар, и ему нужно как-то выйти).Положите помидоры в посуду для микроволновки и разогревайте в режиме максимальной мощности в течение 30 секунд. В зависимости от размера помидоров и мощности прибора, возможно, разогреть придется дважды. Достаньте помидоры и осторожно снимите вилкой кожицу, которая должна уже быть заметно сморщенной. Не забывайте, что мякоть будет горячей.Если давить чеснок ножом на разделочной доске, чтобы вынуть его из кожуры, то придется приложить немало усилий. Да и руки потом еще долго будут пахнуть. Можно сделать проще: разделить головку на зубчики, разогреть их в микроволновой печи в течение 15 секунд, вынуть и легким движением руки снять кожуру.Тесту нужно теплое место для подъема, что может оказаться непростой задачей в холодные месяцы. Вот быстрое решение: поставьте в микроволновку миску с водой на 2 минуты, затем положите в микроволновку тесто (миску доставать не нужно) и оставьте постоять некоторое время. Тесто поднимется.Поместите мед в контейнер, пригодный для микроволновой печи. Ложкой выложите туда то количество меда, которое хотите растопить. Разогревайте на средней мощности в течение 30–40 секунд. Точное количество времени может варьироваться в зависимости от мощности прибора и количества меда. Затем вытащите миску, размешайте мед.Если часть меда еще не растаяла, верните обратно и нагревайте еще 20 секунд. Повторяйте этот процесс по мере необходимости. Нагревайте мед с интервалом в 20 секунд, помешивая каждый раз, пока он не растает.Если хлеб на грани того, чтобы окончательно затвердеть, не нужно сразу же пускать его на сухарики или скармливать птичкам. Можно снова сделать его мягким и вкусным. Достаточно завернуть черствый хлеб во влажное бумажное полотенце, положить его на блюдо, пригодное для микроволновой печи, и разогреть на высокой мощности в течение 10 секунд. Можно поставить стакан воды в микроволновку вместе с хлебом — он станет еще мягче.Если вдруг вам захотелось соленых огурчиков или они срочно понадобились для салата к праздничному столу, а закатать банки вы не успели, на помощь придет микроволновка. В большой миске смешайте ингредиенты: 1 средний тонко нарезанный огурец, 2 так же нарезанные маленькие луковицы, 3/4 стакана сахара, 1/2 стакана уксуса, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. семян сельдерея, 1/2 ч. л. семян горчицы.Разогревайте в микроволновке, не накрывая емкость, на высокой мощности в течение 3 минут, затем перемешайте. Готовьте еще 2–3 минуты или пока смесь не начнет пузыриться, а огурцы и лук не станут мягкими, но хрустящими. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.Имейте в виду, что микроволновые печи могут отличаться в зависимости от мощности и от того, конвекционные они или инверторные. Поэтому используйте указанное время в качестве ориентира, но всегда оставайтесь рядом с микроволновкой, когда готовите, на случай если что-то пойдет не так.Также важно помнить, что некоторым вещам не место в микроволновой печи, например пластиковым контейнерам для еды навынос и алюминиевой фольге.Легко забыть, что температура в микроволновой печи может быть такой же обжигающей, как и в обычной духовке. Будьте осторожны: вынимая миску, используйте прихватку.