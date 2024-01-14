Как создать в квартире богемную обстановку

Независимость, смелость, свобода от правил и яркость — это все про незаслуженно забытый стиль бохо в интерьере. Вместе с экспертом разбираемся в основных аспектах этого направления.







Стиль бохо в моде сочетает в себе сразу несколько направлений — кантри, хиппи, милитари, винтаж и этно. Так почему же мы не можем смешать богемский шик и цыганский стиль в своем интерьере? Вместе с дизайнером Вероникой Грибовой изучаем вопрос и разбираемся, как создать организованный беспорядок, свойственный для молодого и творческого поколения.

Зародился стиль бохо во Франции, а популярность получил благодаря креативным студентам, ведущим кочевой образ жизни. Желание создать уют в своем временном жилье, придать ему яркости, самобытности и насыщенности добавило интерьеру в стиле бохо ключевую особенность — художественную интеллигентность.

Дизайн-проект в стиле бохо невозможно вместить ни в какие рамки. Он не имеет четких границ, не придерживается конкретного стиля. И даже определить характеристики можно только условно.



Отсутствие современной техники и трендов

Обилие декора и текстиля

Пестрая палитра и одновременно природные оттенки

Классический стиль бохо

Бохо эко

Бохо гламур

Современные гаджеты, ультрамодная бытовая техника, погоня за главными трендами интерьерного дизайна — забудьте об этом, если вы мечтаете создать интерьер в стиле бохо. В гостиной и спальне будет простая, неброская мягкая мебель в классическом или деревенском стиле. Чаще всего каркас выполнен из натуральных материалов, украшен антикварной резьбой и пестрой обивкой. Вы можете встретить в гостиной винтажный округлый диван, современные кожаные стулья, комод в стиле прованс и плетеное кресло-качалку — здесь нет ничего удивительного. Стиль бохо не принимает глянцевые и зеркальные поверхности, отделку и хромированную фурнитуру.Несмотря на то, что ваш интерьер будет перегружен деталями, в нем останется тонкая грань между беспорядком, хаосом и продуманным дизайнерским решением. Это именно то, что отличает бохо от других стилей.Комоды и полки изобилуют шкатулками, фоторамками, вазами и глиняными чашами для хранений всякой мелочи, книгами и журналами. Стены украшены картинами и яркими панно, кстати, это могут быть как детские рисунки и собственноручно вышитые или нарисованные работы, так и профессиональная живопись или графика. Подоконники заставлены живыми растениями в плетеных и глиняных кашпо, а потолок украшает люстра, которая может быть оформлена цветным стеклом или бисером.То же самое касается и текстиля — различна текстура, оттенки, фактура. Меховые накидки на стулья и кресла, покрывала в стиле пэчворк, атласные пуфы, хлопковое постельное белье, бархатные шторы, льняные чехлы на кресла. Текстильные элементы в бохо абсолютно не сочетаются друг с другом, что позволяет создать в общей концепции богемный интерьер.Выбор здесь зависит только от ваших предпочтений. Вы можете создать яркий акцент на одной из стен, покрыв ее пурпурной, оранжевой, бирюзовой, фиолетовой или салатовой краской и отдав ей главную роль в помещении. Или же в качестве базы выбрать нейтральные тона: белый, кремовый, бежевый, и выбрать пеструю палитру цветов для текстиля, мягкой мебели и декора.Главное правило — никаких правил. Но для того, чтобы стиль бохо обрел хотя бы малейшие границы, дизайнеры разделили его на три подстиля:Буйство красок уравновешивает снобизм классики. Здесь на первый план выходят этнические мотивы: цветочные узоры, пестрые детали, бархатные накидки и кружевные шторы вместе с классическими моделями мебели — от строгих и четких очертаний дивана до круглых журнальных столиков и тумб с зеркальной поверхностью.При отделке интерьера используются природные, натуральные или имитирующие их материалы: дерево, камень, железо, кожа. В текстиле чаще всего присутствуют лен и хлопок, но иногда можно встретить и шелк.Плюс стиля бохо эко в том, что все материалы безвредны и в окружении живых цветов и плетеной мебели создают особую атмосферу в вашей квартире.Кружева, перья, стразы, мех и антиквариат — вся мнимая роскошь воссоединилась в одном стиле. Приобретите большое зеркало в пол, украсьте его атласными лентами или бусами из жемчуга, поставьте в спальне прикроватный столик и расставьте на нем свои любимые флаконы с духами, старинные вазы с цветами, книги.Главное — помнить, что для стиля бохо свойственно соблюдение границ между творчеством и безвкусицей, а потому не бойтесь выделяться и создавать свой уникальный интерьер.