Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Забудьте о романтике, о прекрасных дамах в беде и благородных рыцарях в сияющих доспехах на белом коне. Потому что проявлять свою любовь, а именно заниматься сексом, в эпоху Средневековья, начиная с V века и заканчивая XV, было очень проблематично.

Например, считалось грехом заниматься любовью по воскресеньям, средам, пятницам и субботам. А также днем и без одежды. Если у жены месячные, она беременна или кормит ребенка — тем более.

То же касалось времени Великого поста, Пасхи, других церковных праздников и постов. На самом деле разрешалось заниматься сексом в том случае, если супруги хотели завести ребенка, но запрещались ласки партнера, непристойные поцелуи, «развратные» позиции. И не дай бог кто-то получит удовольствие во время процесса, ни-ни.

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Как вы можете себе представить, найти укромное местечко, чтобы уединиться, в те далекие феодальные времена было тоже сложно — часто помещения были тесными, холодными и сырыми. Вот в полях или в амбаре на сене было и то удобнее.

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Чтобы помочь людям в этом трудном деле, у церкви была книга или церковное уложение о наказаниях «Пенитенциал», где говорилось о периоде для зачатия детей. Согласно этой книге, все позы, кроме «миссионерской», считались грехом и были запрещены.

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Под строжайший запрет попадали также оральный и анальный секс и мастурбация — эти виды контактов не приводили к рождению детей, что было, по убеждению пуристов, единственным поводом для занятий любовью. Нарушители карались сурово: три года покаяния и служения церкви за секс в любой из «девиантных» позиций.

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Но в те времена не только церковь осуждала любые неподходящие виды любви — особы королевской крови, дворяне и помещики яростно наказывали любвеобильную молодежь.
Французский король Филипп IV, известный как Филипп Красивый, однажды обнаружил, что некоторые из рыцарей были вовлечены в отношения с его тремя незамужними дочерьми. Мужчин он арестовал и казнил, а дочерей сослал в монастырь — замаливать грехи.

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Интересно, что проституция в Средние века процветала и либо игнорировалась церковью, либо рассматривалась как необходимое зло в этом мире. Даже Фома Аквинский, итальянский философ и теолог, считал, что «если уничтожить публичных женщин, то сила страстей все разрушит».

Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Во многих городах работали бордели, а жриц любви можно было отличить по одеянию, на котором красовалась яркая желтая полоса. Нередко среди постоянных клиентов встречались люди из высших сословий.

Как мы рады, что живем не в эпоху Средневековья.

