Заниматься сексом в Средневековье было очень непросто

Забудьте о романтике, о прекрасных дамах в беде и благородных рыцарях в сияющих доспехах на белом коне. Потому что проявлять свою любовь, а именно заниматься сексом, в эпоху Средневековья, начиная с V века и заканчивая XV, было очень проблематично.
Например, считалось грехом заниматься любовью по воскресеньям, средам, пятницам и субботам. А также днем и без одежды. Если у жены месячные, она беременна или кормит ребенка — тем более.
Как вы можете себе представить, найти укромное местечко, чтобы уединиться, в те далекие феодальные времена было тоже сложно — часто помещения были тесными, холодными и сырыми. Вот в полях или в амбаре на сене было и то удобнее.
Чтобы помочь людям в этом трудном деле, у церкви была книга или церковное уложение о наказаниях «Пенитенциал», где говорилось о периоде для зачатия детей. Согласно этой книге, все позы, кроме «миссионерской», считались грехом и были запрещены.
Под строжайший запрет попадали также оральный и анальный секс и мастурбация — эти виды контактов не приводили к рождению детей, что было, по убеждению пуристов, единственным поводом для занятий любовью. Нарушители карались сурово: три года покаяния и служения церкви за секс в любой из «девиантных» позиций.
Но в те времена не только церковь осуждала любые неподходящие виды любви — особы королевской крови, дворяне и помещики яростно наказывали любвеобильную молодежь.
Интересно, что проституция в Средние века процветала и либо игнорировалась церковью, либо рассматривалась как необходимое зло в этом мире. Даже Фома Аквинский, итальянский философ и теолог, считал, что «если уничтожить публичных женщин, то сила страстей все разрушит».
Во многих городах работали бордели, а жриц любви можно было отличить по одеянию, на котором красовалась яркая желтая полоса. Нередко среди постоянных клиентов встречались люди из высших сословий.
Как мы рады, что живем не в эпоху Средневековья.
источник
