Спасаемся от дискомфорта: 6 простых упражнений, которые избавят от вздутия живота в считанные минуты

Способы быстро побороть вздутие живота
Не каждый современный человек может похвастаться ежедневным исключительно сбалансированным и здоровым питанием. Бесконечные перекусы и невозможность удержаться от поедания «быстрых углеводов» приводят к тому, что вздутием живота время от времени страдает каждый первый. На помощь придет йога: несколько поз, приведенные в обзоре, помогут очень быстро избавиться от вздутия живота без лекарств.
Поза младенца
Поза младенца (баласана)
Это упражнение в комплексе тренировок по йоге нужно для отдыха между сложными связками упражнений или между силовыми упражнениями. Но у него есть еще масса других полезных свойств. Оно помогает расслабить спину, получить прилив бодрости. Кроме того, положение тела в этой асане обеспечивает мощный статический массаж области кишечника. Провести в этой позе можно и 3-5 минут. Вероятнее всего, после распрямления тела живот станет таким, как до начала вздутия.
Колени к груди
Колени к груди
Многие знают, что молодым мамам рекомендуют прижимать коленки младенца к груди в случае, если имеет место запор. В этом упражнении будет действовать такие же механизмы. В кишечнике находится слишком много воздуха, когда происходит вздутие живота. А это значит, что воздух нужно заставить выйти Медленное давление на живот в этой асане похоже на выпускание воздуха из огромного надувного матраса усилием человеческих рук. Избавление от вздутия не может произойти в мгновенье ока, поэтому в асане рекомендуется находиться до трех минут. Кстати, как поза ребенка, так и данная поза помогают, к тому же, уменьшить объем бедер.
«Корзинка» или поза лука
Поза лука от вздутия живота
Эта асана может на изображении показаться невероятно сложной. Но это лишь на первый взгляд. Принять ее может любой новичок, просто высота подъема (отрыва от пола) грудной клетки и бедер может быть разной, в зависимости от физической подготовки практикующего. Давление на область кишечника в асане – очевидна. Ее будет не так легко удержать более 40 секунд, зато эффект порой достигается за эти самые полминуты.
Поза плуга (упрощенная или полная)
Упрощенная поза плуга, без касания ступнями пола
Для избавления от вздутия живота нелишним будет попробовать выполнить позу плуга. Уровень ее выполнения может варьироваться. Допустимо использование табурета для облегчения выполнения. Мышцы низа живота активно сокращаются в этой асане, что обеспечивает отличный массаж области кишечника и последующее избавление от вздутия.
«Треугольник»
Поза треугольника
Если выполнять эту асану правильно, то на область кишечника приходится значительная работа. Корпус не должен заваливаться вперед: если посмотреть на практикующего сбоку, он должен казаться находящимся строго в одной плоскости (эффект картонного ростового постера). У кого-то рука опустится на пол, у кого-то – на стопу, у кого-то – на голень. Смотреть рекомендовано в потолок. Любой уровень выполнения поможет частично или полностью побороть вздутие живота.
Уткасана
йога, вздутие живота, польза, здоровье
В странах дальнего востока издревле женщины проводили в этой позе чуть ли не большую часть суток. В такой позе они работали, нянчились с детьми, готовили, беседовали с окружающими. И это не спроста. Эта поза укрепляет спину, ноги, а также способствуют улучшению пищеварения, выходу шлаков из организма. Можно попробовать сесть в эту позу и выполнить какое-то рутинное занятие, либо же досуговое. Можно прочесть главу любимой книги, пообозревать социальные сети с экрана гаджета, перебрать какие-то предметы. Высока вероятность, что после распрямления ног живот примет привычную форму уже через несколько минут.
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