Бытовые хитрости на все случаи жизни

Бытовые хитрости способны существенно облегчить вам жизнь. Благодаря им можно сократить время и силы на уборку, а также сэкономить семейный бюджет. В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как с помощью небольших хитростей сделать ведение домашнего хозяйства приятным и легким.







1. Невидимка спасет ваш свитер! Новости СМИ2

2. Жирные пятна на стенах больше не проблема!

3. Моем полы правильно!

4. Учимся определять заряд батареек!

5. Мандариновые корки спасут от запаха пота!

Больше никаких затяжек на свитере!Затяжки на свитере могут испортить весь ваш образ. Чтобы быстро ее устранить вовсе необязательно бежать в ателье. Вы и сами сможете справиться. А поможет вам в этом наша бытовая хитрость.Просто возьмите невидимку или заколку для волос. Проденьте в нее нитку, после чего воткните ее в место из которого нитка вылезла. Таким образом невидимка выйдет с обратной стороны вместе с ниткой. Останется только завязать узелок и можно забыть о затяжке навсегда.Сода справится с любым загрязнением!Наверняка все вы сталкивались с жирными пятнами на стенах. Особенно от них страдает кухня. Но многие боятся чистить обои или доверяют только специальным дорогостоящим средствам. И очень зря. Благодаря нашей бюджетной бытовой хитрости, вы навсегда забудете про жирные пятна на стенах.А понадобятся нам лишь тряпка и немного соды. Просто нанесите соду на тряпку и аккуратно протрите пятно на стене. После чего вытрите остатки соды влажной чистой тряпкой. Вы удивитесь, но пятно просто исчезнет на глазах. Все дело в том, что сода обладает абразивными свойствами, что помогает без проблем устранить любые загрязнения.Аптечное средство поможет при мытье полов!Мытье полов — ежедневная рутина, от которой нельзя просто отказаться. Но можно сделать ее более эффективной. Если вы тоже переживаете за чистоту и отсутствие бактерий в доме, то наш совет вам точно пригодится.Чтобы мытье полов было действительно полезным, стоит добавить а воду лишь один компонент. И это не дорогостоящая бытовая химия, которую рекламируют на каждом углу. Речь идет о хлоргексидине. Всего лишь чайная ложка на ведро воды. Такой раствор позволит полностью избавить помещение от бактерий и предотвратит появление инфекции.Уникальный способ проверки батареек!Наверняка каждый из нас хотел бы знать наверняка сколько заряда осталось в батарейках. Ведь тогда можно быть точно уверенным, что техника не работает не из-за поломки, а лишь потому что нужно заменить батарейки. Не поверите, но такая хитрость тоже существует. И сегодня мы поделимся ей с вами.Для того, чтобы определить сколько заряда осталось в батарейке — просто подбросьте ее на уровне пятнадцати сантиметров над ровной поверхностью. Если батарейка упадет и останется лежать, то заряд полный. А если она отпрыгнет от поверхности, точно мячик — ее заряд стремится к нулю. Благодаря таким простым действиям, вы всегда будете точно знать насколько заряжены ваши батарейки.Мандариновые корки придадут вашей обуви нужный аромат!Наверняка многие из нас сталкивались с проблемой неприятного запаха от собственной обуви. Запах пота не так просто замаскировать, так что лучше всего в этом вопросе довериться проверенной годами хитростью. И у нас как раз есть такая.