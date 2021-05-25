Жесткий юмор Сталина

Жесткий характер Иосифа Сталина был известен по всему миру. Однако, Вождь Народов обладал к тому же весьма развитым чувством юмора, правда собеседникам его не всегда оставалось времени, чтобы посмеяться. Вот несколько примеров яркого остроумия Иосифа Сталина, которые вошли в историю нашей страны.









Почем Родину продаем

Раздел флота

Вопрос зависти

Флаги и гербы

Театральный юмор

Справедливость