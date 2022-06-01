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Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


Поцелуй - это выражение эмоций без слов.

Поцелуй - это выражение эмоций без слов.

Как-то фотограф Бен Ламберти шёл по улице и увидел целующуюся пару. И тут его посетила мысль создать серию таких фотографий. Он попросил в качестве моделей выступить своих друзей. Причём, некоторые из них были реальными влюблёнными парами, а некоторые просто хорошими знакомыми. Фотограф решил не раскрывать секрет кто есть кто, но уверил, что реальным парам было гораздо сложнее демонстрировать свои чувства на камеру.

1. Любовь проверенная временем


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

2. Обжигающая страсть


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

3. Романтика чувств


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

4. Страстный поцелуй без слов


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

5. В омут с головой


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

6. Нежный поцелуй любящих сердец


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

7. Страсти накаляются


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

8. Наслаждение друг другом


Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


 

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Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар

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Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся парПодписаться на мой Instagram
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