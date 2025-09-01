5 причин, почему чрезмерная скромность может только усложнять жизнь

Иногда нам кажется, что если мы скромны, то мы величественны, и наш жизненный путь от этого становится дорогой, устланной розовыми лепестками в мире культурных людей. Но посмотрим правде в глаза: мир разношёрстен (читай: люди вокруг нас - разные). Материал расскажет, почему бытие слишком скромным может усложнять жизнь.
1. Скромность и деликатность расцениваются невоспитанными людьми как слабость
Часики-то тикают!!! / Фото: smartpress.by
Скромность - это отчасти показатель культуры, маркер воспитанности. Скромным, в принципе, быть неплохо... В идеальном мире таких же скромных и воспитанных. В реальности же нас окружают люди с разными приоритетами и ценностями. И некоторых родители научили наступать на горло и идти по головам. И такие индивидуумы склонны оценивать окружающих по «шкале наглости». Чем выше «цифра», тем достойнее в их глазах человек. Если вы скромны и деликатны, вас, скорее всего, станут воспринимать как нехаризматичного нюню, с которым можно вести себя по-хамски.
Допустим, вы пришли в гости и - какая оплошность! - не перекрикиваете собеседников, до конца выслушиваете ответ на вопрос и не позволяете себе резких суждений, на какую бы тему ни зашёл разговор. «А ты замужем?» - спрашивает вас соседка по застолью, видящая вас впервые. Услышав отрицательный ответ, соседка ликует: «Не дрейфь, найдём тебе мужика! Прям сегодня!» И нет бы возразить, хотя бы незаметно «огрызнувшись»: «А кто вам сказал, что «не замужем» равно «одинока» или «Не думаю, что мы с вами настолько близки, чтобы обсуждать личную жизнь».
2. Скромность может привести к финансовым убыткам
Банально, но факт. / Фото: news.myseldon.com
В вопросах денежных скромность может привести к убыткам. Даже если у окружающих не было намерений вас обмануть. Случай из жизни. Добросовестная, но очень скромная сотрудница несколько месяцев кряду не обнаруживала в расчётном листке одну из строчек с премией (хотя вроде бы знала, что премиальные с данным шифром должны быть ежемесячно, к тому же слышала, что коллеги упоминали данную строчку, обсуждая расчёт). Прошло полгода (срок скромного ожидания!). Не выдержав, дама, краснея от стыда (непонятно, перед кем) и стыдясь своей «меркантильности», отправилась в бухгалтерию. Выяснилось, что произошёл технический сбой, в результате которого положенная ежемесячная премия не начислялась. «Что же вы так поздно пришли? - сокрушалась бухгалтер. – «Мы в следующем месяце компенсируем... Но понимаете... По закону мы можем дать компенсацию только за последние три месяца». Итак, минус три выплаты премиальных благодаря дурацкой скромности!
3. Чрезмерная скромность рождает культовый «синдром самозванца»
Не подавляйте себя. / Фото: fikiwiki.com
Перестаньте говорить «Могло быть лучше…» Вместо этого скажите: «О, спасибо большое, это очень мило с вашей стороны. Даже мне показалось, что я сегодня звучу великолепно!» Когда вы говорите что-то скромное, люди склонны воспринимать это как неуважение к вашему таланту. Поэтому, когда вы не уважаете/не цените свой талант вербально, окружающие люди могут думать: «Ты не представляешь, как тебе на самом деле повезло, повезло бы нам так!» или «Те не ценишь реально хорошее в себе, чувак». И из-за этого уважение других к вам медленно падает. Вам нужно принять тот факт, что да, вы очень хорошо поете/вы провели крутую лекцию/вы смастерили крутой стул/подставьте ваш вариант, и люди настолько тронуты этим фактом, что выражают это вам, оценивая вас добрыми словами. Цените это и не отказывайтесь от заслуг.
4. Страх часто прячется за маской скромности
Да что я могу-то? / Фото: danceon.ru
Чтобы достичь успеха, нужно сделать какой-то шаг, будь то: привлечение инвестиций, новая должность, повышение оплаты труда. Чтобы найти инвестора, нужно иметь смелость и уверенно заявить об успехе своей идеи, чтобы получить новую должность, нужно амбициозно выдвинуть свою кандидатуру, а сказать начальнику, что вы хотите больше денег, скромно не получится. Вот и получается, что если вы скромничаете, вы попросту не сдвинетесь с мёртвой точки и увязнете в карьере. Под маской скромности может скрываться страх признаться в том, чего именно вы хотите, или просто хроническая прокрастинация. Из-за такой вот никому не нужной скромности легко утонуть среди более наглых конкурентов, которые могут быть гораздо хуже вас во всех аспектах, но выиграть за счет своей самоуверенности, читай - наглости.
5. Скромником очень удобно манипулировать
Зачем вам такое? / Фото: mykaleidoscope.ru
Скромный человек, как правило, ставит свои желания после желания окружающих, весьма непритязателен и часто готов довольствоваться малым… Эх... Не кажется ли вам, что это ужасно похоже на описание подходящего объекта для манипуляции социальными абьюзерами?! Чрезмерно скромный собеседник способен легко продавить свои желания, договориться о невыгодных условиях, упустить отличные профиты и т.п.... А если не выйдет, всегда можно упрекнуть скромняшу, что тот ведёт себя нескромно. Ловушка, сэр!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии