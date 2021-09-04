Вода с лимоном: 8 полезных свойств

Вода с лимоном – простой в приготовлении напиток, который уже успели по достоинству оценить сторонники здорового образа жизни. Употребляемый в теплом виде и натощак, он является одним из полезнейших профилактических средств, позволяющих предотвратить десятки заболеваний, да и просто повысить тонус организма. Особенно эффективна теплая вода с лимонным соком для людей после перенесенных тяжелых заболеваний и в сезон простуд, а также для детей, стариков и беременных женщин, не имеющих противопоказаний к ее приему. Давайте рассмотрим 8 основных положительных свойств напитка.

Укрепление иммунитета

Лимон – фрукт, в котором очень много витаминов (групп В, А, Р), а также микроэлементов (калия, кальция, магния, натрия, фосфора), каротина, фолиевой кислоты, пектина, антиоксидантов и других полезных веществ. Вода разбавляет сок лимона, который не каждый может употреблять внутрь в чистом виде, смягчает его агрессивный вкус и, растворяя витамины, способствует их лучшему усвоению. Витамин С, содержащийся в лимоне в большом количестве, укрепляет защитные силы организма, повышая его сопротивляемость вирусам и инфекциям, что особенно ценно в осенне-зимний период времени. Важно помнить, что витамин С не накапливается в клетках, поэтому пить воду с лимоном в профилактических целях рекомендуется каждый день.

Улучшение пищеварения

Благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт – еще одно полезное свойство воды с лимоном. Считается, что по составу напиток близок к желудочному соку, что позволяет использовать его при таких нарушениях пищеварения, как тошнота, метеоризм, запоры. В лечебных целях необходимо выпить натощак стакан воды с соком лимона, не принимая после этого пищи еще 15-20 минут. У метода есть свои противопоказания: пить на голодный желудок воду с лимонным соком из-за его воздействия на слизистую нельзя людям, страдающим изжогой, гастритом с повышенной кислотностью и язвой желудка.

Очищение крови, сосудов, артерий

Важнейший компонент лимонного сока – аскорбиновая кислота – имеет свойство укреплять стенки сосудов, возвращая им эластичность, а также устранять с их поверхности холестериновые бляшки. Для лучшего очищающего эффекта целители советуют добавлять в напиток мед и немного чеснока. Полезные вещества, содержащиеся в них (аденозин и аллицин), способствуют снижению свертываемости крови, тем самым улучшая ее текучесть и снижая давление в сосудах.

Нормализация повышенного давления

При гипертонии в течение дня можно принимать разбавленный водой сок двух больших лимонов. Средство помогает при начальной и умеренной стадии болезни. Оно позволяет снизить показатели артериального давления на 10%. Начав лечение лимонной водой, ежедневно измеряйте с помощью тонометра артериальное давление, а при его снижении (что произойдет, скорее всего, через 2-3 недели) вы сможете уменьшить дозу употребляемых гипотензивных препаратов или (если средство окажется для вас очень эффективным) вообще отказаться от них.

Вывод токсинов из организма

Антиоксидантные вещества, содержащиеся в лимоне, стимулируют выведение токсинов и свободных радикалов из крови, клеток печени и других органов. Приятный бонус для людей, страдающих избыточным весом, – способность лимонного сока улучшать липидный обмен и, расщепляя жиры, выводить их из организма. Лимонная вода притупляет чувство голода и является отличным вспомогательным средством при соблюдении диеты для похудения.

Борьба с простудными болезнями

На свойство лимонного сока восстанавливать защитные силы организма нужно обратить внимание при лечении простудных болезней. Для обогащения организма витаминами и снижения повышенной температуры тела рекомендуется готовить горячие отвары с лимонным соком, медом, чесноком, мятой, шалфеем, добавляя сок в воду по мере остывания напитка. Средство пьют по несколько глотков 5-6 раз в день.

Улучшение состояния кожи

Очищающее и восстанавливающее действие лимонный сок оказывает на кожу человека, замедляя ее старение, разглаживая морщины, убирая угревую сыпь, нормализуя тонус и цвет кожи. Регулярное употребление воды с лимоном на голодный желудок способствует очищению кожи, устранению воспалительных элементов.

Подъем настроения и повышение работоспособности организма

Депрессия, тревога, беспричинный страх могут оказаться симптомами дефицита калия в крови, который зачастую устраняется в результате ежедневного приема лимонной воды натощак. Витамины С и Р, содержащиеся в напитке, благотворно влияют на организм, тонизируя его и повышая работоспособность ничуть не хуже чашечки кофе. Бодрость, вызванная стаканом теплой воды с лимоном, более естественна, чем та, что появляется после чашки кофе. Кроме того, лимонная вода, в отличие от стимулирующих напитков, не вызывает привыкания.

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