Натуральные подкормки для овощей

Натуральные подкормки, приготовленные из самых бюджетных продуктов, нередко оказываются более эффективными, чем дорогие химические препараты.

Существует немалое количество рецептов органических подкормок, о которых должен знать каждый огородник. Эти подкормки подходят для всех овощных культур на огороде. Использование бюджетных препаратов поможет защитить кустики от болезней и вредителей и получить богатый урожай крупных и вкусных овощей.

Описанные ниже подкормки рекомендуется чередовать и использовать 1 раз в неделю.



Подкормка с молоком и дрожжами

Настой из овса

Настой на скорлупе грецких орехов

Удобрение из чая каркаде

Подкормка из шелухи лука и чеснока

Чесночная подкормка

Зольная подкормка

Молочно-хлебная подкормка

Удобрение из картофельной кожуры

Банановая подкормка

В 1 л теплого молока растворите 1 пачку дрожжей и 1 ст л меда. Оставьте средство примерно на час в теплом месте: должен начаться активный процесс брожения. Разведите полученное средство в 10 л воды и используйте для полива кустиков под корень.Один стакан овса залейте литром теплой воды и оставьте настаиваться в теплом месте на 24 часа. Полученный раствор процедите и разведите в 10 л воды. Поливайте кустики под корень.Залейте скорлупу грецких орехов теплой водой и оставьте настаиваться на сутки. Доведите раствор до объема 10 л и используйте на огороде. На один кустик будет достаточно двух стаканов средства.Данную подкормку можно использовать как для полива растений, так и для опрыскивания по листу. Средство защищает растения от хлороза и отпугивает вредителей. Для приготовления подкормки горсть листьев каркаде залейте 1 литром теплой воды и оставьте на сутки. Доведите до объема 10 л.Наполните емкость шелухой и залейте 1 л горячей воды. Через 24 часа разведите настой в 10 л воды и используйте на огороде.Залейте 6 зубчиков чеснока литром воды. Для того чтобы чеснок отдал все свои питательные вещества, потребуются сутки. Чтобы усилить действие препарата, добавьте к нему 1 гр янтарной кислоты.3 стакана золы залейте 1 л кефира и оставьте на 4 часа. Добавьте к средству 9 л воды. Для полива растений необходимо 1 стакан концентрата развести в 10 литрах воды.В 1 л молока замочите половину булки хлеба. Добавьте 2 ст л сахара и оставьте на 24 часа. Процедите средство и залейте 10 л воды. Сделать подкормку более эффективной поможет 1/2 ч л йода.Кожуру от 4-х картофелин залейте 1 л теплой воды. Через 24 часа перелейте настой в 10-литровое ведро и хорошо перемешайте.Кожуру банана и 1 ст л золы залейте водой и оставьте настаиваться на сутки. Для того чтобы усилить действие препарата добавьте 10 капель йода. Разбавьте настой 10 л воды.