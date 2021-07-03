Советская Джоконда: как «Девушка в футболке» художника Самохвалова покорила Париж

В наши дни картина советского художника Александра Самохвалова «Девушка в футболке» вряд ли у кого-то может вызвать ассоциации с Джокондой Леонардо да Винчи. Тем не менее на Международной выставке во Франции в 1937 г. она получила неофициальное название «советской Джоконды» и золотую медаль. Чем же так покорила искушенных французов грубоватая и тяжеловесная красота строительницы социализма из СССР?











Александр Самохвалов



«Девушка в футболке» (1932) стала первой из серии картин, посвященной молодым советским женщинам. Александр Самохвалов стремился запечатлеть типические черты своих современниц – энергичных, целеустремленных, полных оптимизма и готовности к действию, работающих наравне с мужчинами – словом, «коня на скаку остановит…». Этой теме посвящены работы «Физкультурницы» (1935), «Метростроевки» (1934-37), «Ударница труда» (1930-е).







А. Самохвалов. Слева – Девушка с ядром, 1933. Справа – Спартаковка, 1928



При этом картины Самохвалова нельзя назвать исключительно госзаказом – художник искренне восхищался новой эпохой СССР и ее представительницами: «История совершалась у нас на глазах. И образы новых людей формировались также на глазах. Они были монументальны сами по себе, потому что порождались великими событиями.

Это были творцы истории, творцы революции…». Тип простой работящей женщины , которой «некогда думать о красоте», так как она занята куда более важными делами, был подсмотрен художником в самой жизни и вызывал у него неподдельное восхищение.А. Самохвалов. Девушка в футболке , варианты 1930 и 1932 гг.Впрочем, у «Девушки в футболке» был и вполне реальный прототип – учительница дочери художника, Евгения Петровна Адамова. «Я увидел такую девушку, которая могла стать символом, и написал её», – говорил Самохвалов. И ему действительно удалось в этой работе соединить индивидуальное и типическое и создать настоящий символ эпохи. Сам художник так объяснял свой замысел: «Девушка в футболке» – прекрасная современница, девушка, каких не было раньше. На ней футболка. Это одежда времени, недорого стоящая, изящно облегающая фигуру, придаёт девушке вид современный. Её облик – простой и ясный. Смелый, открытый в будущее, в мечту взгляд и сброшенная в сторону копна волос придают ей черты человека – участника по-новому открывшейся, богатой новыми мотивами жизни».А. Самохвалов. Слева – С лопатой, 1934. Справа – У лебедки, 1934В СССР эта работа была впервые представлена в 1932 г., на выставке в Русском музее. А в 1937 г. она экспонировалась в Париже, на Международной выставке «Искусство и техника в современной жизни», где имела колоссальный успех и была отмечена золотой медалью. Критики тут же прозвали ее «советской Джокондой». Самому автору такое сравнение отнюдь не льстило: «Я помалкивал, но в душе меня не радовало это прозвище , так как Джоконда была изображена улыбающейся иронически, со сложенными руками. У моей девушки ещё не было улыбки, но если бы она появилась, то была бы совсем другой – улыбкой готовности к действию».Венеры А. Самохвалова. Слева – На теннисной площадке. Девушка с ракеткой, 1935. По центру – После кросса, 1935. Справа – Девушка в черном купальнике, 1928Идеал простой красоты в «Девушке в футболке» увидели не только французские критики, но и отечественные ценители искусства. Так, Л. Зингер называл эту картину «одним из великолепнейших, поэтичнейших созданий советской живописи, в котором счастливо слились героическое и лирическое начала, столь характерные для творчества Самохвалова , традиционность и современность, живая портретность и глубочайшая типичность, олицетворяющая черты советского человека».А. Самохвалов. Слева – Метростроевка со сверлом, 1937. Справа – Метростроевка у бетоньерки, 1937Современному зрителю Джоконда, которая является воплощением утонченной и загадочной женственности, вряд ли покажется хоть в чем-то близкой «Девушке в футболке», напрочь лишенной этих качеств. Однако автору нельзя отказать в мастерстве и наблюдательности – именно такой тип был созвучен той эпохе в СССР.А. Самохвалов. Слева – На стройке, 1945. Справа – Домны Кузбасса, 1947Критики также позитивно оценивают простоту и ясность композиции, четкость и ритмичность линий, подчеркнутую чередованием черных и белых полос на футболке, необычный ракурс: художник расположил изображение почти на всей поверхности холста, крупным планом, из-за чего фигура девушки кажется монументальной. Самохвалов , скорее, любуется не внешней ее красотой, а цельностью натуры и внутренней энергией.А. Самохвалов. Девушка в футболке, 1932. ФрагментЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)