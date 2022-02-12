Экстремальный туризм: ядерные полигоны прошлого

Век атома начался 16 июля 1945 года: датой отсчета принято считать первое успешное испытание ядерной бомбы, прошедшее в пустыне Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта. Менее чем через месяц, были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. С тех пор вплоть до подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году свыше 2000 испытательных ядерных взрывов произошли на отдаленных островах, атоллах и участки пустыни всего мира.
Подавляющее большинство этих ударов пришлось на территории США и СССР: сверхдержавы готовились к войне на выживание. Перед вами места, которые вполне сгодились бы на летопись этой печальной истории — доступ любопытным туристам сюда сейчас открыт.
Тринити
Сокорро, Нью-Мексико
16 июля 1945 года глубоко в пустынях Нью-Мексико родился атомный век. Trinity был код детонации устройства The Gadget — ядерной бомбы аналогичной той, что была сброшена на Нагасаки. Военные не имели понятия, какую мощность покажет устройство: демонстрация силы получилась действительно впечатляющей.
Эниветок
Маршалловы острова
Острова и атоллы в южной части Тихого океана были использованы для более сотни испытаний ядерного оружия США. В конце 1970-х годов американское правительство решило за собой прибрать: построенный вокруг полигонов бетонный купол теперь видно даже из космоса. Находиться здесь по-прежнему не рекомендуется, однако туристы готовы жертвовать своим здоровьем ради редкого снимка.
Семипалатинск
Казахстан
В период с 1949 по 1989 год Советский Союз провел здесь 456 ядерных испытаний. Семипалатинск, долгое время считавшийся городом закрытым, сейчас остается настоящей зараженной язвой на теле планеты. Площадь, на которую повлияли ядерные испытания, превышает 18000 квадратных километров: здесь до сих пор живут люди.
Новая Земля
Россия
Удаленная территория Новой Земли показалась правительству СССР идеальным местом для проведения испытаний «грязного» оружия. Здесь же, в 1961 году состоялся крупнейший в мире ядерный взрыв так называемой «Царь-бомбы». Большая часть острова по-прежнему остается военной базой, однако к южной оконечности архипелага иногда пристают и круизные суда
Атомный город
Невада, США
В 1955 году серия из 14 испытательных ядерных взрывов, известных как «Операция Чайник», прошла на территории пустыни Невады. Военные хотели проверить, как повлияет отдаленный взрыв на самый настоящий городок — его выстроили специально.
Атолл Бикини
Маршалловы острова
Расположенный примерно на полпути между Гавайями и Австралией, этот маленький остров Микронезии должен был стать воплощением рая на Земле. Его жители были насильно переселены, когда США овладели островами в 1946 году и в течение следующих 12 лет скинули 23 ядерных заряда на этот кусочек рая, что сделало его непригодным для проживания и по сей день.
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