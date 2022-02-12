Экстремальный туризм: ядерные полигоны прошлого

Век атома начался 16 июля 1945 года: датой отсчета принято считать первое успешное испытание ядерной бомбы, прошедшее в пустыне Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта. Менее чем через месяц, были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. С тех пор вплоть до подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году свыше 2000 испытательных ядерных взрывов произошли на отдаленных островах, атоллах и участки пустыни всего мира.



Подавляющее большинство этих ударов пришлось на территории США и СССР: сверхдержавы готовились к войне на выживание. Перед вами места, которые вполне сгодились бы на летопись этой печальной истории — доступ любопытным туристам сюда сейчас открыт.









Тринити

Эниветок

Семипалатинск

Новая Земля

Атомный город

Атолл Бикини