9 экзотических сортов хлеба, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Хлебная экзотика.
Сегодня практически в любом супермаркете предлагается огромный ассортимент хлебобулочных изделий на любой вкус. Но всё же есть по-настоящему эксклюзивные сорта хлеба, которые можно найти только в определённых пекарнях в разных точках мира. Но попробовать этот хлеб точно стоит!
1. Сладкие булочки-единорожки
Причудливое лакомство: булочки-единорожки.
Пекарня El Bolillo Bakery в Хьюстоне выпустила булочки «Единорог», которые раскрашены карамелью во все цвета радуги. Необычный хлеб явно пришелся по вкусу покупателям — его буквально сметают с полок.
2. Самый дорогой хлеб в мире
Причудливое лакомство: самый дорогой хлеб в мире.
В 2014 году испанская пекарня Pan Piña выпустила хлеб по £ 93 ($ 120) за буханку. Каждая 400-граммовая буханка была сделана из пшеничной муки, полбы и обезвоженного меда. А стоила она столько, потому что была посыпана 250мг золотой пыли сверху.
3. Хлеб Рей из «Звездные войны: Пробуждение Силы»
Причудливое лакомство: хлеб Рей.
Теперь в течение пяти минут любой желающий может сделать себе странный, зеленоватый хлеб, который Рей готовила в фильме «Звездные войны: Пробуждение Силы». Что интересно, хлеб в фильме - не компьютерная графика, а был сделан на самом деле и являлся полностью съедобным.
4. Хлебные головы
Причудливое лакомство: хлебные головы от Киттивата Унаррома.
Тайский художник Киттиват Унарром прославился тем, что выпекает хлеб в виде различных частей тела человека на различных стадиях разложения. В результате у него получается нечто настолько реалистичное, что на такой хлеб даже смотреть нельзя без содрогания.
5. Консервированный хлеб
Причудливое лакомство: консервированный хлеб Boston Brown Bread.
Бостонский коричневый хлеб (Boston Brown Bread) производится компанией B & M Baked Beans в штате Мэн, и также известен как «хлеб в банке». Это сверхплотный, темно-коричневый хлеб из пшеничной и ржаной муки, который слегка пряный на вкус и влажноватый по консистенции, а также подслащен мелассой.
6. Хлеб «Помпеи»
Причудливое лакомство: хлеб «Помпеи».
Сегодня этот хлеб твердый как камень, и это неудивительно, ведь он был сделан в первом веке нашей эры в Помпеях. А сохранилась эта буханка на протяжении веков в вулканическом пепле Везувия. Маркировка, видимая на верхушке буханки, сделана римской пекарней, которая подобным образом предотвращала подделки. На штампе видна надпись: «Собственность Целера, Раба К. Грания Вера».
7. Хлеб из сверчковой муки
Причудливое лакомство: хлеб из сверчковой муки.
Интересно, многие ли люди отважились бы съесть это. Популярность муки из сверчков сегодня постоянно растет, несмотря на то что она дороже, чем обычная мука ($ 1 за унцию (30 г.) по сравнению с $ 1 за фунт (450 г.). Сверчкам требуется в шесть раз меньше корма, чем крупному рогатому скоту, а мука из этих насекомых имеет на 15% больше железа , чем шпинат, и в два раза больше белка, чем говядина.
8. Хлеб из древесного угля
Причудливое лакомство: хлеб из древесного угля.
Активированный уголь, как известно, придает почти любой еде смоляно-черный оттенок. Он также, как предполагается, полезен для здоровья, поскольку выводит токсины из организма, подавляет желудочно-кишечные расстройства и облегчает похмелье. К сожалению для пекарей, в Европе активированный уголь считается пищевым красителем (E153 Carbon Black), добавление которых в выпечку запрещено в соответствии с законодательством ЕС. Тем не менее, итальянцы продают такие буханки не как хлеб, а как лекарство, тем самым обойдя закон.
9. Булочка и менструальный цикл
Причудливое лакомство: булочка и менструальный цикл.
Очередная выпечка появилась в результате сотрудничества между сетью японских магазинов Circle K-Sunkus и сайтом Luna Luna. Булочка Luna Luna с наполнителем из клубнично-молочного крема сделана из розового теста и украшена логотипом сайта в виде кролика. А самое необычное в этой булочке то, что Luna-Luna является сайтом для отслеживания менструального цикла. Поэтому несложно догадаться, что означают различные оттенки розового и красного цвета.
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