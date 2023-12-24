Британская пара устроила волшебную свадьбу в стиле романов о Гарри Поттере

Первая книга о мире волшебников и приключениях Гарри Поттера вышла более 20 лет назад, но людей, влюбленных в эти романы, до сих пор немало. Вот и пара из Великобритании Кесси и Льюис Байром, когда обдумывали свою свадьбу, решили устроить ее «в стиле Гарри Поттера». На подготовку этого события у них ушло более года, но результат получился и правда очаровательным.
Волшебная свадьба.
На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере и «превратила» его в свой личный Хогвартс. Очевидно, Кесси и Льюис хотели найти баланс между обычным празднованием и тематикой мира Гарри Поттера и потому решили, что свадьба будет проходить в общей сложности стандартно — без строгого дресс-кода и без навязчивой поттерианы, но при этом детали этого дня будут задавать тон всему событию.
На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере.
Отель временно превратился в Хогвартс.
В итоге получились отличные романтичные фотографии.
Чтобы найти нужные детали (и не потратить на них весь свой бюджет), пара регулярно просматривала нужные лоты на eBay, а также навещала различные благотворительные магазинчики. Таким образом, у Кейси появились оригинальные туфли с названиями двух домов Хогвартса, тематические украшения, эмблема школы волшебников, которую они повесили над алтарем и просто невероятное количество различных атрибутов, которыми они украсили праздничные столы.
Ногти невесты были украшены символом *даров смерти*.
Необычные тематические туфли невесты.
Кесси и Льюис идут от алтаря.
У жениха были тематические носки.
На свадьбу Кесси и Льюис пригласили 130 гостей, и каждому из них досталась своя волшебная палочка, так что волшебство мог сотворить каждый приглашенный. А если вдруг волшебного настроя не хватало, за баром могли налить особые «волшебные напитки».
Все присутствующие получили свои волшебные палочки.
К созданию волшебной атмосферы мог присоединиться абсолютно каждый.
Милые детали на празднике.
На свадьбе использовались известные цитаты из книг о Гарри Поттере.
Вместо подушечки для колец пара использовала шестую часть поттерианы, а еще 20 других книг про Поттера пришлось разорвать на отдельные страницы. Делать это наверняка нелегко и сердце разрывалось, но из полученных страниц получился шикарный букет невесты и цветок в петличку жениха. На кольцах, равно как и на свадебном торте, было написано ‘Always’ («Всегда»), отдавая дань знаменитой сцене с Северусом Снейпом.
Шуточные объявления.
Украшения невесты - снитч и эмблема Хогвартса.
Букет невесты, созданный из 20 книг о Гарри Поттере.
Украшения жениха также были созданы из страниц книг о мире волшебников.
Детали свадьбы.
Свадебный торт.
*После стольких лет? - Всегда*.
На столах также лежали страницы из поттерианы.
Атрибуты для свадьбы пара собирала больше года.
Можно было попробовать волшебные сладости.
Книга о Гарри Поттере вместо подушечки для колец.
*Шалость удалась*.
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