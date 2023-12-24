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Британская пара устроила волшебную свадьбу в стиле романов о Гарри Поттере



Первая книга о мире волшебников и приключениях Гарри Поттера вышла более 20 лет назад, но людей, влюбленных в эти романы, до сих пор немало. Вот и пара из Великобритании Кесси и Льюис Байром, когда обдумывали свою свадьбу, решили устроить ее «в стиле Гарри Поттера». На подготовку этого события у них ушло более года, но результат получился и правда очаровательным.

Волшебная свадьба.

Волшебная свадьба.


На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере и «превратила» его в свой личный Хогвартс. Очевидно, Кесси и Льюис хотели найти баланс между обычным празднованием и тематикой мира Гарри Поттера и потому решили, что свадьба будет проходить в общей сложности стандартно — без строгого дресс-кода и без навязчивой поттерианы, но при этом детали этого дня будут задавать тон всему событию.
На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере.

На день свадьбы пара арендовала отель «The Midland» в Манчестере.

 
Отель временно превратился в Хогвартс.

Отель временно превратился в Хогвартс.

 
В итоге получились отличные романтичные фотографии.

В итоге получились отличные романтичные фотографии.

 

Чтобы найти нужные детали (и не потратить на них весь свой бюджет), пара регулярно просматривала нужные лоты на eBay, а также навещала различные благотворительные магазинчики. Таким образом, у Кейси появились оригинальные туфли с названиями двух домов Хогвартса, тематические украшения, эмблема школы волшебников, которую они повесили над алтарем и просто невероятное количество различных атрибутов, которыми они украсили праздничные столы.
Ногти невесты были украшены символом *даров смерти*.

Ногти невесты были украшены символом *даров смерти*.

 
Необычные тематические туфли невесты.

Необычные тематические туфли невесты.

 
Кесси и Льюис идут от алтаря.

Кесси и Льюис идут от алтаря.

 
У жениха были тематические носки.

У жениха были тематические носки.

 

На свадьбу Кесси и Льюис пригласили 130 гостей, и каждому из них досталась своя волшебная палочка, так что волшебство мог сотворить каждый приглашенный. А если вдруг волшебного настроя не хватало, за баром могли налить особые «волшебные напитки».
Все присутствующие получили свои волшебные палочки.

Все присутствующие получили свои волшебные палочки.

 
К созданию волшебной атмосферы мог присоединиться абсолютно каждый.

К созданию волшебной атмосферы мог присоединиться абсолютно каждый.

 
Милые детали на празднике.

Милые детали на празднике.

 
На свадьбе использовались известные цитаты из книг о Гарри Поттере.

На свадьбе использовались известные цитаты из книг о Гарри Поттере.

 

Вместо подушечки для колец пара использовала шестую часть поттерианы, а еще 20 других книг про Поттера пришлось разорвать на отдельные страницы. Делать это наверняка нелегко и сердце разрывалось, но из полученных страниц получился шикарный букет невесты и цветок в петличку жениха. На кольцах, равно как и на свадебном торте, было написано ‘Always’ («Всегда»), отдавая дань знаменитой сцене с Северусом Снейпом.
Шуточные объявления.

Шуточные объявления.

 
Украшения невесты - снитч и эмблема Хогвартса.

Украшения невесты - снитч и эмблема Хогвартса.

 
Букет невесты, созданный из 20 книг о Гарри Поттере.

Букет невесты, созданный из 20 книг о Гарри Поттере.

 
Украшения жениха также были созданы из страниц книг о мире волшебников.

Украшения жениха также были созданы из страниц книг о мире волшебников.

 
Детали свадьбы.

Детали свадьбы.

 
Свадебный торт.

Свадебный торт.

 

*После стольких лет? - Всегда*.

 
На столах также лежали страницы из поттерианы.

На столах также лежали страницы из поттерианы.

 
Атрибуты для свадьбы пара собирала больше года.

Атрибуты для свадьбы пара собирала больше года.

 

 
Можно было попробовать волшебные сладости.

Можно было попробовать волшебные сладости.

 

 
Книга о Гарри Поттере вместо подушечки для колец.

Книга о Гарри Поттере вместо подушечки для колец.

 

*Шалость удалась*.

 

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