Вата и соль между оконных рам не мусор, а советский лайфхак

Вспоминая времена периода СССР, многие испытывают ностальгию и тут же воспоминают о детстве. Многие вещи и традиции того времени уже ушли в прошлое, но до сих пор живы в сердцах, от школьных уроков и пионерских походов до любимых мультфильмов и игрушек. Однако, главный праздник и главная радость года, конечно, была в подготовке к Новому Году.
На самом деле, причин было несколько. Главной из них была необходимость защитить помещение от сквозняков и продувания. Окна в советское время были деревянными, старыми и слабо изолированными.
Рамы были плохого качества /Фото:pro-dachnikov.com
В прошлом столетии, в годы Советского Союза, уже через несколько лет после сдачи в эксплуатацию панельных многоэтажных домов появлялись щели вокруг рам. Люди старались заполнить эти щели всем, чем могли. После же многолетней эксплуатации они часто трескались и рассыхались, а зимы в стране были известны своей суровостью. Сильный ветер и морозные порывы ветра проникали сквозь трещины и неплотности оконных рам, заставляя замерзать жильцов и нагнетая холод внутри дома.
В эпоху Советского Союза, когда технологии еще не достигли современного уровня и окна были по большей части были не особо качественными, сохранение тепла в домах становилось непростой задачей.
Заклеивать окна на зиму было обычным делом /Фото:tritonstroy.ru
Именно поэтому заклеивание окон на зиму стало одним из самых практических решений. Сегодня уже морозные узоры на окнах либо сохраняются только в старых книгах с детскими новогодними сказками, либо на окнах, которые серьезно повреждены. Тогда же каждую осень семьи вооружались ножом, ножницами, отверткой, бумагой, мылом и старыми простынями.
Еще один метод включал использование газеты: её скручивали ее в жгутики, смачивали в ПВА, а затем вставляли в щели окон. После сверху наклеивали бумагу, и все это за зиму высыхало и примерзало к раме. Но почему же просто заклеивание окон не было достаточным мероприятием? К сожалению, квартиры того времени не были защищены от холода только путем заклеивания окон, этого было недостаточно.
Зимы были очень суровые /Фото:ВКонтакте
Щели между оконными рамами плотно заполняли ватой, которую укладывали туда с помощью ножей или отверток. Между рамами также прокладывалась вата, которая играла роль дополнительной изоляции, предотвращая проникновение холодного воздуха.
Этот метод был довольно распространенным, так как вата отлично заменяла отсутствующую теплоизоляцию между старыми рамами. Она создавала дополнительный барьер для проникновения сквозняков и позволяла сохранять в помещении уже накопленное тепло. Вата была достаточно эффективным решением, так как обладала хорошими теплоизоляционными свойствами.
Окна не только заклеивали, но и декорировали на зиму /Фото:nashe-detstvo.livejournal.com
Однако, помимо практических соображений, во внедрении этого обычая играл и эстетический момент. Декорирование оконных рам ватными шарами и ёлочными игрушками стало своеобразным способом разукрасить интерьер своего дома перед наступлением Нового Года. В те времена советские дома редко могли похвастаться праздничным убранством, как это может быть в современных домах с утонченным дизайном. Жители страны стремились придать своему жилищу особую атмосферу в преддверии одного из самых любимых праздников.
В те времена это была довольно интересная и вполне распространённая традиция – украшать окна зимой между рам. На сами же стекла клеили снежинки и цветы из бумаги. Окна в квартире и в школе бывало даже разрисовывали разведенным зубным порошком или мелом, который использовали для побелки. После праздника все это легко оттиралось, стекла становились только чище, отличный способ был, чтобы после зимы их тут же помыть.
Сами стёкла тоже украшали /Фото:maam.ru
Когда оконные рамы в частных домах и бараках начали утеплять, между стеклами укладывали игрушки, фарфоровые фигурки, засушенные цветы. Дети расставляли маленькие игрушки на подоконнике рядом с искусственной елкой. В уложенную вату, насыпали битые мелко стеклышки от елочных игрушек - как будто снег блестит, и укладывали сами игрушки, чуть разбитые, сломанным местом вниз, даже добавляли шишечки, веточки рябины или целые гроздья, красные, сочные. Можно было добавить мишуру, дождик, а некоторые укладывали целые композиции из засушенных ягод. Интересно было бы узнать, как появилась эта традиция и как она распространилась.
Тепла от этого вряд ли много добавлялось, делалось это больше ради красоты.
Часто эти приемы использовались для создания художественных композиций перед наступлением новогодних праздников. Окна превращались в украшенные витрины с бумажными или фольговыми снежинками, миниатюрными елочками, шишками и фигурами новогодних персонажей.
И тепло и украшение /Фото:город-мичуринск.рф
Даже в повести Пантелеймона Poманова - (Детство), действие которой разворачивается в селе Петровское Одоевского уезда Тульской губернии примерно в конце девятнадцатого века, также упоминается традиция касающаяся оконных рам. Главный герой Иван, одевшись в фартук, принес рамы с чердака и ставил их в передней комнате, прислонив к стене (тогда летние рамы заменялись на зимние). Девочка Таня начала протирать стёкла, чтобы они блестели. Детям было интересно помогать Ивану, подавая ему инструменты, паклю и нарезая полоски бумаги. Кроме того, они лепили из замазки разные фигурки. Каждый раз, когда вставлялись рамы, Катя обязательно размещала маленьких фарфоровых куколок между рамами в вате, чтобы потом наблюдать за ними сквозь стекло.
Была и ещё одна интересная традиция - оставлять соль между оконными рамами в коробке из-под спичек. На самом деле этот простой метод помогал избежать запотевания оконного стекла в холодное время года. Соль впитывала излишнюю влагу из воздуха, предотвращая конденсацию на стекле и сохраняя рамы в хорошем состоянии. Это было особенно важно в условиях постоянного дефицита. В некоторых регионах использовали древесный уголь для достижения того же эффекта. А всё та же вата, которой обкладывали окна, скрывала соль и уголь.
Соль от конденсата /Фото:vk.com
Кстати, вата также собирала в себя влагу, вода стекала по стеклам и скапливалась в ней. Внутренние рамы в частных домах и избах ещё долгое время после девятнадцатого века не открывались, а целиком вынимались на лето. На зиму их устанавливали обратно и заклеивали, не оставляя возможности открыть внутреннюю раму и вытереть влагу. Поэтому между рамами укладывали вату, которая долго собирала эту влагу. Так что у неё было и ещё одно применение.
Даже сегодня в отдалённых деревнях можно найти различные композиции кукол и игрушек между рамами окон, независимо от времени года. Однако такие хитрости с солью и углем уже ушли в прошлое.
Современное украшение окон /Фото:flickr.com
Заклеивание окон и прокладывание ваты между рамами стало обычной практикой для обеспечения относительного комфорта в домах СССР в холодные зимние месяцы. Эти меры помогли снизить потерю тепла и создать более благоприятные условия для проживания советских семей. Этот ритуал был привычным для многих советских семей и добавлял некую уютную нотку в их жилища перед наступлением нового года.
Впрочем, с развитием технологий и усовершенствованием оконных конструкций, такая необходимость постепенно исчезала.
Красивая была традиция /Фото:prorisunki.ru
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