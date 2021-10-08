Шквал эмоций на картинах о страхах, комплексах и вере, способной свернуть горы

Невероятно выразительные и проникновенные образы Ричарда Оливера (Richard J Oliver) вызывают у зрителя шквал эмоций, связанных с изображением созданных им персонажей. Своими работами художник приглашает каждого желающего проделать долгий, но увлекательный путь по извилистой сущности человека. Его картины раскрывают множество тем, затрагивающих важнейшие аспекты, исходящие как из глубины души, так и из окружающей нас среды. Любимыми и главными вопросами его рассмотрения и исследования являются: невинность, молодость, борьба, выживание, надежда, страх, красота, переменчивость, принятие и многое другое, заключённое в маленьких и миловидных созданиях с огромными глазами, что изо всех сил стараются противостоять недопониманию и жестокости мира.
Роза ветров. Автор: Richard J Oliver.
Южный ветер. Автор: Richard J Oliver.
Ричард Джей Оливер родился в 1975 году в Понтипридде, Уэльс, Великобритания, и в настоящее время он живёт и работает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он изучал изобразительное искусство в университете Западной Англии и учился на магистратуре в UWIC в Уэльсе. С тех пор Ричард получил значительное признание за свои работы, которые выставлялись в галереях и музеях по всему миру, в том числе в престижном Музее современного искусства в Уэльсе и в знаменитой галерее Кори Хелфорд (Corey Helford) в Лос-Анджелесе.
Джеймс и гигантский персик. Автор: Richard J Oliver.
Создавать до последнего. Автор: Richard J Oliver.
В настоящее время он живёт на северной окраине округа Лос-Анджелес, в горах, недалеко от штаб-квартиры Hells Angels и Spahn Ranch, который был основной резиденцией печально известного Чарльза Мэнсона. Как вы можете себе представить, там довольно эклектичная смесь людей и обстановка, и нужно быть окончательно сумасшедшим человеком, чтобы в неё вписаться. Многие задаются вопросом, почему художник выбрал именно это место. Так вот, когда он с женой смотрели недвижимость в этом районе, они увидели парня с длинной белой бородой, большая часть его тела была покрыта татуировками, и он вместе со своей дамой разъезжал на гольф-каре по улице, наслаждаясь бокалом красного вина: «Я сразу понял, что это место для меня. Другой аспект, который наполняет меня радостью − это горный пейзаж. Будучи мальчиком из Уэльса, меня тянет в горы, и я часто бегаю и медитирую на холмах возле моего дома. Это даёт мне ощущение открытости и свободы, и есть также много мест, где можно спрятаться в тот момент, если придут зомби или (со всей серьезностью), когда у нас кончится вода, электричество и прочая блажь цивилизации, или же люди начнут сходить с ума из-за оружия и вседозволенности», − рассказывает Ричард о своём месте жительства, служащим для него первоначальным источником вдохновения, а также местом реализации и воплощения идей.
Сирены. Автор: Richard J Oliver.
Бесконечность. Автор: Richard J Oliver.
Как будто свободное падение в воображение, зловещие тона и задумчивые концепции Ричарда образуют коллекцию работ, изобилующих меланхоличным чудом и сюрреалистической красотой. От экологических проблем до социальных невзгод и апокалиптического выживания до естественных инстинктов эти всегда актуальные темы возникают из полотен с загадочными и увлекательными визуальными историями. Художник утверждает, что заметил, будто в его картинах присутствует связующая нить, заключающаяся в том, что он создаёт не просто детские рисунки, а такие ситуации, в которые попадают его персонажи с данным контекстом. Работы все связаны с выживанием. А маленькие герои действительно, иногда изображаются в скверной, угнетающей обстановке или состоянии. Он старается не приукрашивать их драматичность, а наоборот, пытается показать то, как они борются, дабы обрести свет в конце туннеля.
Дикость. | Мечта любить - излечение. Автор: Richard J Oliver.
Не надо отчаиваться. Автор: Richard J Oliver.
Его самым ценным учебным опытом было изучение импрессионистов и постимпрессионистов во время урока рисования в шестом классе. Когда Ричарду было, вероятно, 15 или 16 лет, его учитель Джон Коллинз впервые познакомил парня с такими постимпрессионистами, как Мане и Сезанн. С тех пор жизнь будущего художника была основана на грани изучения истории искусства и из его слов стало известно, что существуют не только бесконечные глубоко укоренившиеся и испытанные методы для совершенствования навыков и знаний современных художников, но и, конечно же, психологические последствия изучения намерений, направлений, смыслов и целей всех наших великих творцов, само собой разумеется: «Лично я стараюсь еженедельно изучать старые методы композиции, средней подготовки, техники рисования, и, к счастью, Интернет позволяет собирать так много информации, чего не было, когда я проходил формально-начальное обучение».
Юный Минотавр. | Хаягрива дочь. Автор: Richard J Oliver.
С надеждой. Автор: Richard J Oliver.
Даже в момент, когда Ричард был на пике популярности своей музыкальной карьеры, он всё ещё чувствовал себя так, словно мир был против него, и нёс страх непринятия. Это чувство неполноценности, конечно, не является уникальным для Уэльса и валлийцев, но, похоже, оно является частью самого художника и кое-чем, что ему ещё нужно научиться преодолевать. Это напрямую влияет на его искусство, потому что он испытывает смущение, получая комплименты в ответ на свои картины, и постоянно расстраивается, что его работы ничего не говорят или могут говорить/делать гораздо больше, чтобы приносить людям радость, осознание и счастье: «Думаю, я всё ещё чувствую то, что не начал заниматься искусством ранее, и что я − ребёнок, всё ещё практикующий технику и стиль в попытке отыскать себя, которого постоянно тащат во все стороны, ища одобрения других. Одно утешение в том, что теперь я могу хотя бы засвидетельствовать этот беспорядок, в котором я нахожусь», − говорит автор о своём не простом творческом пути и вечном поиске себя.
Наблюдатель. | Когда сердце говорит. Автор: Richard J Oliver.
Ричард рассказывает о том, что первоначально он был привлечён вниманием к работам Питера Хаусона (Peter Howson) в университете. Один из студентов последнего курса, бывший военный парень, который потерял слух во время службы, создавал огромные тёмные фигуративные картины в карикатурном стиле мультфильма. Его работы привели автора к открытию картин Хаусона, и он сразу же стал одержим им и его творчеством. На тот момент Оливер был невероятно разочарован в университете, и в своих поисках оценок и одобрения преподавателей он старался делать всё, кроме как следовать своему сердцу. В конечном итоге осознание пришло, и парень решил провести последний год, делая картины, которые он с гордостью забрал бы домой и показал своим друзьям. Он переехал из университета в заброшенное бомбоубежище Второй мировой войны под гимназией со своим коллегой-художником и помощником по дому и рисовал днём и ночью. А основным предметом его изучения и интереса в то время была «Идентичность» или «Отсутствие идентичности», затронутая поп-культурой 80-х в обедневшей шахтерской деревне. Он нарисовал своих друзей, сделав большие, клаустрофобные, высококонтрастные картины с мужскими формами и тяжёлыми чёрными линиями. Ричард был очарован мускулатурой и мужественностью фигур в работе Хоусона и принял во внимание всё, что касалось его техники. Именно это и повлияло на его творчество, став основной темой его работ.
На маленьком плоту. Автор: Richard J Oliver.
Из слов Оливера, оглядываясь назад, он просто хотел сделать провокационные картины и быть как можно громче. Проблема заключалась в том, что, приняв жёсткий, громкий голос (стиль), ему практически не было, что сказать. Теперь же ему стало ясно, что большие картины чрезмерно компенсируют его неуверенность и страх быть маленьким и незначительным. Это непреднамеренно привело художника туда, где он сейчас находится со своим искусством: «Я воспринимаю больше женственности во мне как противовес годам противостояния мужскому архетипу Карла Юнга. Я обнаружил, что требуется столько смелости, чтобы проникнуть под «броню» и восстановить уязвимое сердце, и почувствовать, что это подлинная работа нежного воина души». Теперь его картины, как правило, тише и менее хаотичны. Здесь больше места и спокойствия. Хотя на его картинах не всегда царит мир, но при этом есть чувство равновесия. Он исследует более разнообразные аспекты нашего человеческого состояния в своих нынешних картинах, особенно невыносимую красоту и драгоценную уязвимость, и хрупкость этого человеческого воплощения, часто опасно сбалансированного вместе в одной и той же картине. Его текущие темы могут быть противоположны тому, что его первоначально привлекло в работах Хаусона, но он находится на другом конце той же самой палки, так что в некотором роде они напрямую связаны.
Свобода - это сильное семя, посаженное в большой нужде. Автор: Richard J Oliver.
Самое интересное то, что у Оливера было видение, связанное с тем, что он некоторое время назад бежал в горы. Художник видел себя ребёнком в саду с другими детьми: «Мы исследовали наше пространство с уверенностью и в безопасности. Затем мы начали играть в игры друг с другом, смеялись и наслаждались радостью жизни. По мере того, как проходил день, мы все становились немного расшатанными и голодными». Постепенно игры начали становиться немного серьёзнее, ревность и конкурентоспособность стали преобладающими. Игры потеряли веселье, и дети пытались накопить большую часть выигрышей и внимания. И тогда Ричард отошёл от игр и побрёл в сад, и, прежде чем он узнал об этом, наступил поздний вечер. Он был потерян, один и вне поля зрения дома, окутанный испугом и отчаянием. А через некоторое время мальчик услышал добрый и знакомый голос. Ему сказали, что всё будет хорошо. Главное избавиться от страха и восстановить связь с радостью жизни до конца дня: «Как сказал Руми (Rumi): «Я пришёл сюда не по собственной воле, и я не могу уйти с этого пути. Кто бы ни привёл меня сюда, должен будет отвести меня домой». Так появилась ещё одна зацепка и идея для моих работ».
Каждый день я жду твоего возвращения. Автор: Richard J Oliver.
Постепенно в своём творчестве он стал открываться чему-то новому, пытаясь увидеть глазами нестареющего осознания внутри. И по мнению художника, всё это несколько подсознательно отражается в связи между молодостью и зрелостью в характерах его картин, хотя, конечно, он и не совсем уверен в этом. Многие из его персонажей предстают как автопортреты, независимо от их пола. Его портреты не как личности, а как универсальное «Я», состоящее из множества человеческих переживаний. Конечно, Ричарда также привлекает красота и невинность юности, так как он замечает, что это неизбежно покидает его физическое тело, и ему становится интересно, почему его работа резонирует с другими. Оливер говорит, что мы все так или иначе привлечены к нашей первой встрече с сильным чувством любви и признаёт, что она никогда не может быть такой же новой или трепетной, как в молодости, поэтому юная красота персонажей его картин может зажечь эту привязанность и тоску внутри всех нас к нашей собственной памяти о нежной любви к жизни.
Спуск. Автор: Richard J Oliver.
Большинство картин автора отражают всеобщее человеческое состояние, частью которого мы все являемся и принимаем участие. Поэтому они − истинное «Я», имеющее аспекты реальности, которые вызывают эмоции и чувства, принадлежащие всем нам. Художник часто смотрит на поэзию как на своё вдохновение, чтобы выразить коммуникативный визуальный язык в своих картинах. Он старается относиться к содержанию и деталям своих работ так, как будто они были выбранными словами, и вместо того, чтобы использовать слова просто для описания того, что там, он использует визуальные слова, которые вызывают определённые чувства и эмоции, как у него, так и у других людей. Несмотря на то, что предметы и персонажи на картинах Ричарда не представляют его физически, они являются олицетворением творческих импульсов и откликов внутри него и, следовательно, в равной степени «от него», так же как его голос и звуки, которые он использует, могут быть универсальными и субъективными. Язык и слова (предмет и содержание), используемые в его творчестве, могут никогда не описать предполагаемые эмоции, которые он хотел бы вызвать, но художник надеется, что они способны выступать в качестве сосуда и механизма, заставляющего зрителя испытать те же чувства, что сподвигли его сделать ту или иную картину.
Галеон. Автор: Richard J Oliver.
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