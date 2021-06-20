Как хитроумные уличные и рыночные торговцы мастерски обвешивают покупателей

К сожалению, мир не без хитрых людей. Далеко не все уличные торговцы, чья прибыль напрямую зависит от проданных покупателям товаров, являются кристально честными. Немалый процент торговцев использует хитрости по обвешиванию покупателей. Материал научит быть предельно бдительным в этом вопросе.
Приходя на рынок, мы хотим получить более высокое качество продуктов, живое общение с милой старушкой/вежливым кавказцем. Однако практика показывает, что в последнее время поход в гипермаркет за продуктами идея более здравая сразу по нескольким причинам.
1. Метод кота в мешке
Кот в мешке мил только в прямом смысле этого выражения. / Фото: darudar.org
Рассмотрим реальную ситуацию от авторов Novate.Ru. Итак, нужны огурцы. Находим на городском рынке милую славянскую старушку, видим перед ней штабеля ровных крупных огурцов, просим продать килограмм. А теперь - ловкость рук: милое создание, воркуя, разворачивается к ящикам с овощами и кладёт в бесплатный, но (важно!) чёрный пакет необходимое количество огурцов. Интересуется, не страшно ли то, что получилось около полутора килограммов. Разумеется, сердобольным покупателям не хочется мелочиться и расстраивать божий одуванчик. А по приходу домой ждёт кот в мешке: крохотные «свиные хвостики», завитые в узел перезрелые огурцы с пупырышками, толстые с одного края и тонкие с другого.
2. Сбыт перекупленной низкокачественной продукции
Будьте предельно бдительны с торговцами восточного типа. / Фото: zen.yandex.ru
Восточного вида девушка торгует в крытом рынке охлаждённой курицей, утверждая, что это с собственного хозяйства птички. Однако муж её, тоже иногда торгующий за прилавком, был замечен в соседнем гипермаркете за скупкой мороженой птицы самого низкого качества.
3. Поддельные домашние продукты
По внешнему виду не разберешь. / Фото: mirtesen.ru
Еще одна старушка на городском рынке продает масло под громким названием домашний колобок, который, по ее словам, готовит сама в домике в деревне. Вот только выяснилось, что только лепит она его сама из магазинного спреда, тут же на рынке, только вечером, когда рынок закрыт. Ходите на рынки вечером, узнаете много нового. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Примечание: cпред - род пищевых изделий на основе смеси растительных и молочных жиров с массовой долей общего жира от 39 до 95 %. Является дешевым суррогатом сливочного масла.
4. Ложные гирьки, пружины и броски
Ловкость рук и очень много мошенства. / Фото: onliner.by
На тему обвешивания покупателей можно написать целый нон-фикшн роман: если это старые механические весы со стрелкой, то в ход идут и сверлёные гирьки, есть и магнит, прикладываемый к чашке весов с продуктом, и придерживание чаши с ловкостью престидиджитатора. Также распространён вариант «бросок»: ловкий продавец кидает на весы товар, и, пока стрелка отклонилась достаточно далеко, быстро называет сумму сделки. Также, весы можно банально подкрутить, заменить пружину и просто называть вес от балды, ведь мало кто в действительности пристально смотрит за весом товара и манипуляциями продавца, так как человек к целом склонен верить в добро.
5. Перепрограммированные электронные весы
Электронные весы - не панацея. / Фото: onliner.by
Если вы думаете, что электронные весы это панацея, то и тут придётся разочаровать: недавнее исследование российских блогеров взвешивающей техники на рынках показало, что обычная гирька в килограмм может весить и 1200 и 1300, а в случае совсем уж запредельной наглости продавца - и полтора килограмма. К сожалению, славянский вид или лучезарная улыбка продавца - вовсе не гарантия качества торговли и товара.
Что делать, если вы обнаружили обвес?
На всех рынках есть контрольные весы. Зачастую они бывают выверены до +/- 5 грамм. Но, поймав обманщика за руку, будьте готовы к тому, что охрана рынка, продавец и её соседки будут вовсе не за вас, поэтому лучше вызвать милицию/полицию. Если вы боитесь быть обвешенным и не желаете никаких разбирательств, то лучше отправиться в гипермаркет, где товар лежит на лотках и есть возможность выбирать его самому, да и весы всегда точны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии