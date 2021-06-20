Как хитроумные уличные и рыночные торговцы мастерски обвешивают покупателей

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К сожалению, мир не без хитрых людей. Далеко не все уличные торговцы, чья прибыль напрямую зависит от проданных покупателям товаров, являются кристально честными. Немалый процент торговцев использует хитрости по обвешиванию покупателей. Материал научит быть предельно бдительным в этом вопросе.



К сожалению, мир не без хитрых людей. Далеко не все уличные торговцы, чья прибыль напрямую зависит от проданных покупателям товаров, являются кристально честными. Немалый процент торговцев использует хитрости по обвешиванию покупателей. Материал научит быть предельно бдительным в этом вопросе.

1. Метод кота в мешке

Кот в мешке мил только в прямом смысле этого выражения. / Фото: darudar.org

2. Сбыт перекупленной низкокачественной продукции

Будьте предельно бдительны с торговцами восточного типа. / Фото: zen.yandex.ru

3. Поддельные домашние продукты

По внешнему виду не разберешь. / Фото: mirtesen.ru

4. Ложные гирьки, пружины и броски

Ловкость рук и очень много мошенства. / Фото: onliner.by

5. Перепрограммированные электронные весы

Электронные весы - не панацея. / Фото: onliner.by

Что делать, если вы обнаружили обвес?