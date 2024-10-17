Как быстро очистить стиральную машину от накипи и грязи

Бытовая автоматическая стиральная машина в процессе эксплуатации может подвергнуться загрязнению, как снаружи (корпус, передняя панель управления, прозрачная поверхность дверцы), так и изнутри (барабан, лоток для загрузки моющих ингредиентов, место под уплотняющей резиной на дверце, отсек фильтра и сеточка на входном шланге для подачи холодной воды из водопроводной сети, ТЭН).

Причем машина не просто загрязняется, но в некоторых из указанных мест начинают размножаться бактерии, появляются споры грибков и плесень, так как для этого там создаются исключительно благоприятные условия: влажная среда и положительная температура, остатки моющих средств, кондиционера, органические загрязнения от отстиранных вещей, ворс, нити, песок и т. д.Все эти нежелательные новообразования в машине источают неприятные запахи, которые могут надолго испортить настроение и даже самочувствие у всех членов семьи, и представляют реальную опасность для здоровья людей.Поэтому необходимо регулярно с определенной периодичностью заниматься приведением машины в порядок, причем без особых усилий и с помощью простых чистящих средств, как пищевая сода и столовый уксус. Также нам может понадобиться губка, зубная щетка, тканевые и бумажные салфетки.Логичней начать очистку этого бытового аппарата с самого загрязненного места, каковым является пространство под уплотняющей манжетой на дверце стирального агрегата.Если ее слегка вывернуть, то можно увидеть плесень, грязевые отложения и даже твердые предметы в виде пуговиц, запонок, скрепок и других мелочей, которые могут оказаться в карманах одежды, подвергнутых мойке. Все обнаруженные твердые предметы следует удалить, чтобы они не повредили уплотняющую манжету.Затем необходимо намочить мягкую тканевую салфетку в посуде с налитым в нее слабо концентрированным раствором (50 мл 9%-ного уксуса с 1 литром воды), и тщательно обработать пространство под манжетой, повторяя эту операцию очистки несколько раз. В конце обработанные места следует протереть сухой тряпкой.Далее наступает очередь загрузочного лотка под стиральный порошок и средства для ополаскивания, а также ниши, в которую он вставляется.На большинстве стиральных машин этот узел расположен в верхнем левом углу аппарата.После каждой стирки на лотке и в нише видны следы осевшего стирального порошка и кондиционера, а если долго не вытирать их, то будут заметны желтые и темные пятна, удалить которые только с помощью воды не удастся.Вытаскиваем лоток, нажав на специальную кнопочку.Разбираем его и чистим с помощью зубной щетки, смоченной в столовом уксусе или содовом растворе, затем – тряпкой, пропитанной каким-нибудь моющим средством.Процедуру заканчиваем ополаскивание лотка и его составляющих под струей воды, и насухо протираем.Ту же самую процедуру проводим и в отношении ниши, используя тканевую салфетку.Остается лишь установить лоток на место.Теперь беремся за очистку фильтра, дверца которого почти на всех стиральных машинах расположена внизу справа.Открываем дверцу, приготавливаем посуду с низкими бортами, например, сковороду, вытаскиваем из сливной трубочки пробку, и сливаем из нее воду. После чего ставим на место пробку и закрепляем трубочку в штатный зажим.Откручиваем фильтр, вращая его против часовой стрелки, предварительно постелив под фильтр большую тряпку. В месте установки фильтра могут скапливаться мелкие твердые предметы – пуговицы, камешки, скрепки и т. д.Место установки фильтра промываем мягкой тряпочкой, смоченной в уксусе или в водном растворе соды. Затем насухо протираем. Фильтр также необходимо промыть с применением моющего средства и установить на место.Теперь откручиваем гайку подсоединения шланга подачи холодной воды, расположенную на задней панели стиральной машинки.После вытаскиваем за донце пластмассовую сеточку, вытряхиваем из нее мусор, промываем ее, протираем штуцер и устанавливаем все назад в обратном порядке.Остается лишь помыть барабан и «внутренности» машинки, включая ТЭН. Для этого заливаем в барабан две мерных емкости столового уксуса, а в отсек загрузочного лотка – одну порцию пищевой соды и немного воды.Устанавливаем режим Quik 30 (экспресс-стирка), обороты 700 и температуру 40. Запускаем машинку и после окончания цикла протираем все части сухой тканевой или бумажной салфеткой.После такого ухода, стиральная машинка станет работать лучше, экономичней, а срок ее эксплуатации намного увеличится, особенно если процедуру очистки проводить регулярно и качественно.Поскольку даже слабо концентрированный уксус или пищевая сода могут повредить кожу пальцев, целесообразно на руки во время очистки стиральной машины надевать резиновые перчатки.Необходимо после окончания работы по чистке машины протереть насухо все резиновые пластмассовые и металлические части, чтобы остатки уксуса или соды не повредили поверхность металла и пластика, а также не нарушили структуру резиновых деталей.Панель управления нельзя протирать мокрой тряпкой, а лишь слегка влажной, чтобы не испортить электронику управления и контроля работы машины.