Факты, доказывающие реальность библейского потопа

Легенды о всемирном потопе являются, пожалуй, самыми известными библейскими преданиями. Долгое время нерелигиозные люди считали это вымыслом. Но не так давно учёные выдвинули предположение, что всемирный потом – реальное событие. Одним из фундаментальных доказательств был тот факт, что одна и та же история о потопе встречается в разных культурах в разных уголках мира.

1. Наличие морских образований выше уровня моря

2. Открытие «Ноева ковчега» Дэвидом Алленом

3. Древние писания, рассказывающие одинаковые истории

4. Гёбекли-Тепе

5. Множество подводных городов

6. Значение списка шумерских царей

7. Свитки Мертвого моря

8. Упоминания о пришельцах

9. Новые теории

10. Ковчег как банк ДНК