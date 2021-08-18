Колоритные пейзажные фотографии Исландии, которые заставят влюбиться в «страну льдов»

Альберт Дрос (Albert Dros) сфотографировал волшебные ландшафты Исландии.

1. Живописная береговая линия

Исландия прославилась на весь мир фантастическими видами

2. Невероятный пейзаж

Сказочное место с живописными скалами - творение самой природы.

3. Молодая семейка

Северная птица (атлантический тупик) в черно-белом одеянии с красно-желтым клювом и ярко-оранжевыми плоскими лапами.

4. Дух живой природы

Лошадь мирно пасется на пастбище.

5. Страна овец

Овцы гуляют сами по себе, поедая зеленую сочную траву.

6. Знаменитый водопад Скоугафосс

Бурные потоки воды стремительно бегут вниз, рассыпаются на тысячи брызг и зависают в воздухе.

7. Хрёйнфоссар – лавовые водопады

Многочисленные небольшие водопады пробиваются прямо из пористой породы.

8. Водопад Гюдльфосс - сила природы

Не высокий, но очень красивый водопад с бирюзовой водой, который с обеих сторон защищен скалами.

9. Первозданная природа

Голубые жилки пронизывают потрескавшуюся землю.

10. Удивительный мир

Лучи восходящего солнца пробиваются сквозь облака .

11. Белые шапки гор

Заснеженные горные вершины манят своей белизной.

12. Живописная гора Киркьюфелл

Конус горы напоминает готический собор, поэтому название переводят как «гора Церковь».

13. Бескрайние километры

На фоне гор и пасмурного неба неисследованное нагорье.

14. Завораживающее зрелище

С высоты открывается удивительный вид на бескрайние просторы, покрытые мхом.

15. Круглогодичные ледники

Молчаливые льдинки самой причудливой формы плывут по зеркальной глади озера.

16. Северный остров

Радуга в плену у льда.

17. В царстве льда

Глыбы льда плавают по лагуне, как настоящие айсберги .

18. Захватывающее северное сияние

Яркое свечение танцует в огненном танце, переливаясь разноцветными огнями.

19. Магия Авроры

Волшебное световое шоу прямо в небе.

20. Небесные огни

Удивительное природное явлении над горой отражается в водной глади .