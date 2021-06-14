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25 простых, но полезных жизненных лайфхаков для родителей

25 простых, но полезных жизненных лайфхаков для родителей

Быть родителем не самое простое занятие в жизни, но, к счастью, у большинства современных людей есть дома Интернет, в котором можно отыскать немало полезных советов по облегчению жизни любого родителя.

Неважно, большая ли у вас семья или вы являетесь родителем единственного чада, дети это всегда шум-гам, разбитые тарелки и вазы и орущий кот которому, маленький шкодник любя пытается оторвать хвост. Далее вас ждут очень полезные и простые в исполнении советы, которые облегчат жизнь каждому родителю.

Этот милый детский костюм позволяет ребёнку ползать и в тоже время помогать маме с уборкой

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Используйте органайзер для обуви в качестве удобного приспособления для закусок, развлечений и игрушек при длительной поездки на автомобиле

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Помогите другим людям (и себе) отличить своих близнецов с помощью этих крошечных комбинезонов

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Порой бывает сложно заставить своего малыша надеть тёплую шапку, но с помощью этого рыцарского шлема это будет сделать гораздо проще

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полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Дети очень любят переводные татуировки и это можно использовать в свою пользу, сделав своему чаду "татушку" с координатами, на случай если он потеряется

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Старые бутылки от лосьона могут быть использованы в качестве насадки на кран, которые помогут ребёнку дотянуться до воды и умыться

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

С этой чудо-варежкой вы можете не беспокоиться о том, что ваш малыш потеряться на улице

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей
полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Вырежьте отверстие в соске и поместите в неё пипетку с лекарством для того, чтобы сделать приём лекарств не таким травмирующим

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Используйте поролон, а ещё лучше специальное цилиндрическое приспособление для плавания, что позволит предотвратить травмы детских пальцев от захлопнувшейся двери

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Сделайте своему малышу настоящий гамак при помощи хорошо тянущейся синтетической ткани и стола

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Или, если вы живёте в коттедже, можете соорудить горку из лестницы и картона

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы ваш ребёнок случайно не захлопнул сам себя в ванной, обвяжите ручку обыкновенной резинкой

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы не оставлять малыша одного в манеже вынести его на улицу и накройте тонкой тканью, чтобы уберечь его от палящего солнца

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

А этот лайфхак поможет даже тем, у кого нет детей, но необходимо разогреть сразу несколько тарелок с едой

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Научите своего малыша (и научитесь сами) легко и быстро чистить клубнику

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы растаявшее мороженое не стекало по рукам вашего малыша проденьте палочку в бумажную форму для кекса

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы ваш ребёнок понимал на какую ногу ему следует надеть тот или иной ботинок, наклейте внутри каждого две половинки одной картины

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы предотвратить разливание содержимого стакана с трубочкой из-за постоянного дёрганья её малышом, просто переверните её

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Используйте коробку от старого Dvd-диска в качестве пенала для карандашей

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Если вы боитесь что ваш ребёнок ночью упадёт с кровати, используйте всё тот же пенопластовый барьер

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы при купании в ванной игрушки вашего чада не расплывались в разные стороны поместите их вместе с вашим малышом в корзину для белья

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Когда ваш ребёнок в следующий раз будет пить сок из пакетика покажите ему этот нехитрый способ, который поможет уберечь пакетик от сжимания

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Всем у кого есть маленькие дети знакомо частое срыгивание пищи и пятна, которые они оставляют на мебели.

Чтобы избавиться от них для начала протрите насухо мебель, а затем густо смажьте пятно пастой из соды смешанной с водой. Дайте этой субстанции высохнуть, а затем пропылесосьте это место

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Когда ваш ребёнок вырастет и ему больше не понадобится его детская кроватка вы можете переделать её в отличный письменный стол

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы уборка не казалась вашему малышу наказанием, превратите её в игру

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

Чтобы приучить малыша отрывать нужное количество бумаги сделайте ограничитель, который объяснит ему до какого момента необходимо её отматывать

полезные советы для родителей, лайфхаки для родителей

 

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