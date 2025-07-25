10 самых редких монет, которые станут украшением любой нумизматический коллекции

Самые известные монеты в истории.
За всю историю человечества было отчеканено несметное количество монет. Многие из средства оплаты превратились в настоящие исторические раритеты, которые стоят «кругленькую» сумму. В нашем обзоре 10 самых редких монет, пополнить которыми свои коллекции мечтают многие нумизматы.
1. 50 сентаво лепрозория (Колумбия, 1921)
50 сентаво лепрозория (Колумбия, 1921).
Проказа - очень серьезное заболевание. Заболевших проказой людей выселяли в отдельные колонии, чтобы держать их подальше от широкой общественности. Достаточно часто в лепрозориях чеканили отдельные монеты из-за страха, что инфекция может распространиться через физический контакт. Несмотря на то, что эти монеты некрасивы по любым стандартам, они весьма интересны, потому что сентаво были отчеканены и имели обращение только в колониях прокаженных в Колумбии. Из соображений санитарии, монеты каждую неделю тщательно мыли. Также были отчеканены специальные монеты для лепрозориев в Бразилии, Китае, Коста-Рике, Кореи, Нигерии, Таиланде и Венесуэле в 1901-1952 годах.
2. Серебряный доллар (США, 1804)
Серебряный доллар (США, 1804).
Многие нумизматы считают эту монету самой известной в истории.По легенде, Монетный двор США отчеканил 20 000 серебряных долларов в 1804 году, используя штемпель 1803 года. После этого Монетный двор прекратил выпуск серебряных долларов на три десятилетия, пока президент Джексон не распорядился выпустить 8 подарочных наборов копий серебряных монет для того, чтобы подарить их королю Сиама (Таиланда).отчеканенной датой "1804". Это было технически неправильно, поскольку оригиналы монет были 1803 года. Монеты впоследствии стали очень ценными.
3. 5 центов 'V' никель (США, 1883)
5 центов 'V' никель (США, 1883)
Предприимчивые люди ищут выгоду во всём, даже в монетах. Один из самых известных случаев связан с никелем (принятое в США название для 5 центов), который был отчеканен в США в 1883 году. На его аверсе вместо надписи "5 центов" была выгравирована большая римская цифра V (пять). Эти никели оказались примерно такого же размера и внешнего вида, как и находящаяся в обращении золотая монета в 5 долларов. Некоторые люди начали делать золотое напыление на никели 1883 года и выдавать их за пятидолларовые золотые монеты. Монетный двор США в конечном итоге спохватился и добавил надпись "пять центов", но было уже провернуто очень много махинаций.
4. "30 сребреников Иуды" (Тетрадрахма Тира, 107 - 106 до н.э.)
Тетрадрахма Тира, 107 - 106 до н.э.
Всем известна библейская история предательства Иуды Искариота, предавшего Иисуса за 30 сребреников. Что же это были за деньги? В то время в Иерусалиме в обращении были серебряные шекели Тира, называемые "тетрадрахмы Тира", в которых содержалось около 16 граммов серебра. Они чеканились между 126 г. до н.э. и 57 г. н.э. На аверсе было изображение Мелькарта, бога финикийского города Тира. На реверсе был выгравирована надпись на греческом "Тир священный и неприкосновенный".
5. Лопатообразные деньги династии Чжоу (Китай, 1122 г. до н.э.-500 до н.э.)
Лопатообразные деньги династии Чжоу.
Не все монеты выглядели как те, к которым все привыкли сегодня. Несмотря на то, что зачастую встречаются монеты с различными отверстиями в них или выполненные из различных материалов, они почти всегда имеют форму диска. В Китае же почти несколько столетий были монеты в виде лопаты с ручкой. На них часто было написано название города, где они были отлиты.
6. Монеты в честь победы (Филиппины, 1944)
Монеты в честь победы (Филиппины, 1944).
Во время оккупации Филиппин японцами во время Второй мировой войны, японцы конфисковали все филиппинские монеты и переплавили их для использования в военной промышленности. Перед запланированным освобождением Филиппин, американский сонетный двор отчеканил миллионы монет, чтобы заменить утерянные, а также приурочив их к победе над японцами. Именно поэтому филиппинские монеты 1944 года имеют маркировку Соединенных Штатов Америки.
7. $ 4 Стелла (США, 1879-80)
$ 4 Стелла (США, 1879-80).
В 1865 году большая часть Европы основали Латинский валютный союз (LMU) и начали чеканить новую единую валюту по образцу французского франка. Фактически, это стало предтечей евро. LMU просуществовал до 1927 года, а после Первой мировой войны был распущен. США решили выпустить пробную монету для того, чтобы исследовать возможность присоединения к валютному союзу. Монеты стелла номиналом в $ 4 были отчеканены в 1879-1880 годах, но никогда не попали в обращение из-за того, что проект был отвергнут Конгрессом США. В результате, эти монеты стали исключительно редкими, сохранилось только 40 оригиналов и 425 немного измененных стелл.
8. Деньги-ножи династии Чжоу (Китай, 600 г. до н.э. - 200 г. до н.э.)
Деньги-ножи династии Чжоу.
Деньги-ножи использовались во время династии Чжоу в Китае приблизительно с 600 г. до н.э. до 200 до н.э. Монеты в виде ножей использовались в различных местах и под разными названиями. Их делали в нескольких различных формам, но всегда была различима рукоятка, лезвие, и, как правило, отверстие в основании рукоятки. Ножи были достаточно большими, примерно 18 сантиметров в длину, и чаще всего были отлиты из бронзы.
9. Монеты в виде бронзового дельфина (Ольвия, 500 г. до н.э. -300 г. до н.э.)
Монета-дельфин.
Еще одна монета, которая не вписывается в привычные сегодня рамки, - монета- дельфин Ольвии. Ольвия была греческой колонией на северном побережье Черного моря. Ольвианцы так любили черноморских дельфинов афалин, что даже выпустили монеты в их форме. Эти дельфинообразные монеты чеканились в течение примерно двух столетий.
10. Серебряный талер Леопольда I (Священная Римская империя, 1696)
Серебряный талер Леопольда I.
На аверсе монеты изображен император Священной Римской империи Леопольд I, которого прозвали "Свиное рыло". Из-за многих поколений кровосмешения среди королевской семьи, Леопольд родился с генетическим расстройством, известного как челюстной прогнатизм. Как можно видеть на картинке монеты, нижняя челюсть Леопольда выдавалась значительно дальше чем верхняя, что стало его характерной особенностью. Монета, по мнению многих коллекционеров, одна из самых уродливых изо всех выпущенных, но она высоко ценится как предмет коллекционирования.
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